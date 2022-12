Apple in Neapel – Zu Besuch in der App-Akademie An der Universität Neapel unterhält der iPhone-Konzern eine Schule für App-Entwicklung. Der Unterricht ist nah am Alltag und gratis – für die wenigen Zugelassenen. Rafael Zeier

Studenten arbeiten an einem gemeinsamen Projekt. Foto: Apple

In all den Jahren, seit ich über Apple berichte, habe ich den alten Hauptsitz, den neuen und zahlreiche Veranstaltungen in Europa und den USA besucht. Einmal sogar eine für eine Präsentation umfunktionierte US-Highschool. Aber eine richtige Schule noch nie.