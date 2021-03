Reportage aus dem Laufental – Zu Besuch bei Berns Abtrünnigen Das Laufental gehörte zu Bern, bis es 1994 den Kanton wechselte. Der Entscheid war – wie heute in Moutier – äusserst umstritten. Noch sind nicht alle Wunden verheilt. Mathias Streit

Die schmucke Altstadt von Laufen war von 1815 bis 1994 bernisch, heute ist sie Teil von Baselland. Foto: Franziska Rothenbühler

Der Kanton Bern schrumpft. Entscheidet sich Moutier am 28. März für einen Kantonswechsel zum Jura, würde Bern zum wiederholten Mal Teile seines Territoriums verlieren. Meist waren es französischsprachige Gebiete, die sich abspalteten. Anders 1994: Mit dem Laufental wechselte ein ganzer deutschsprachiger Bezirk von Bern zum Kanton Baselland. Die Abspaltung war ähnlich umstritten wie heute in Moutier. 27 Jahre später geht der «Bund» der Frage nach, was Bern damals verloren hat. Und wie es dem Laufental im neuen Kanton ergeht. Ein Augenschein.

Laufentalfrage: Die Chronologie Infos einblenden 1815: Der Wiener Kongress ordnet Europa neu. Der Jura und das Laufental werden Bern zugeschlagen.

1979: Gründung des Kantons Jura. Das Laufental wird zur bernischen Enklave.

1983: 1. Laufental-Abstimmung am 11. September. 56,7 Prozent votieren für den Verbleib beim Kanton Bern. Die Stimmbeteiligung liegt bei 93 Prozent.

1985: Ein Untersuchungsbericht zeigt, dass der Kanton Bern die Aktion Bernisches Laufental heimlich und unrechtmässig mit 333’000 Franken unterstützt hatte.

1988: Das Bundesgericht ordnet die Wiederholung der Abstimmung an.

1989: 2. Laufental-Abstimmung am 12. November. 51,7 Prozent votieren für einen Kantonswechsel zu Baselland. Bei insgesamt 9000 Stimmen geben 307 den Ausschlag. Die Stimmbeteiligung liegt bei 93,6 Prozent.

1993: Als letzte Instanz genehmigt auch das eidgenössische Stimmvolk den Kantonswechsel.

1994: Das Laufental wechselt am 1. Januar zum Kanton Baselland. Bei der ersten Abstimmung 1983 stimmt der Kanton Baselland für die Aufnahme des Laufentals – dieses jedoch votiert damals für Bern. Foto: Keystone