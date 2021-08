Erfolgsgeschichte aus Schwarzenburg – Zu Beginn erhielt der Patron im Übergwändli Trinkgeld Jakob Gilgen begann vor 60 Jahren als Tüftler in einer Garage und baute eine weltweit tätige Firma mit über 1000 Mitarbeitenden auf: Gilgen Door Systems. Markus Dütschler

Jakob Gilgen: Sein Haus in Schwarzenburg hat er seinerzeit selbst entworfen. Foto: Franziska Rothenbühler

Selfmademen gibt es nicht nur in Amerika, sondern auch in Schwarzenburg im gebirgigen Gantrischgebiet. Jakob Gilgen, der als Bub auf dem fünf Kilometer langen Schulweg nach Rüschegg die Milch in der Käserei abliefern muss, stellt ab 1961 in der Garage seiner Eltern mechanische Antriebe her. Als er in Genf eine solche Anlage montiert, inspiziert sie der Architekt. Er ist zufrieden mit dem «Monteur» im «Übergwändli» und gibt ihm ein Trinkgeld. Später kommt Gilgen erneut vorbei. Diesmal trägt er einen Anzug. Aha, denkt der Architekt, der Chef. Er lobt die Arbeit des Monteurs und merkt nicht, dass er mit der gleichen Person spricht.