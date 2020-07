Erneute Kandidatur – Zollikofens Gemeindepräsident Bichsel strebt dritte Amtszeit an Daniel Bichsel (SVP) wurde an der Hauptversammlung der Zollikofer SVP für die Gemeinderatswahlen von November 2020 nominiert.

Der 51-Jährige ist Gemeindepräsident und im bernischen Grossen Rat. Raphael Moser

Der Zollikofer Gemeindepräsident Daniel Bichsel (SVP) will weitere vier Jahre lang im Amt bleiben. Wie seine Partei in der Nacht auf Montag mitteilte, ist der 51-Jährige an der Hauptversammlung der Zollikofer SVP für die Gemeinderatswahlen von November 2020 nominiert worden.

Bichsel ist seit 2013 hauptamtlicher Gemeindepräsident der Berner Agglomerationsgemeinde und gehört auch dem bernischen Grossen Rat an. Zudem ist er Präsident des Verbands Bernischer Gemeinden (VBG). 2013 folgte Bichsel in Zollikofen auf Stefan Funk von der FDP.

Für die Gemeinderatswahlen kandidieren im Namen der SVP ausser Bichsel auch Peter Bähler, Markus Burren (beide bisher) sowie Samuel Tschumi.

( SDA )