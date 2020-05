Kopf des Tages – Zoff ums Ritz Der Milliardär Sir Frederick Barclay will den Verkauf des Luxushotels in London durchkreuzen. Er droht seinem Zwillingsbruder mit einer Klage. Alexander Mühlauer

Streit um die Familienmillionen: Sir Frederick Barclay (links) mit einem Anwalt nach einem Gerichtstermin vor dem High Court in London. Foto: Kirsty O'Connor (Getty)

Vor 25 Jahren kauften zwei Brüder das Ritz in London. Die beiden bezahlten damals 75 Millionen Pfund für das Luxushotel, in dem sich einst Winston Churchill, Dwight D. Eisenhower und Charles de Gaulle während des Zweiten Weltkriegs zu Treffen verabredet hatten.

Nun wird ein neues Kapitel in der über hundertjährigen Geschichte des Ritz aufgeschlagen: Ein Investor aus Katar soll die Immobilie gekauft haben, angeblich für 750 Millionen Pfund. Viel zu wenig, findet Sir Frederick Barclay, einer der beiden Brüder. Er hatte mindestens eine Milliarde Pfund für das Ritz gefordert und will nun mit rechtlichen Schritten gegen den Deal vorgehen.

Seit 114 Jahren einer der angenehmsten – und teuersten – Orte fürs Übernachten: Zimmer im Hotel Ritz. Foto: Catherine Benson (Reuters)

«Wir sind überrascht und beunruhigt über die Ankündigung, dass das Ritz-Hotel angeblich verkauft worden ist», sagte ein Sprecher von Sir Frederick. Man sei nicht konsultiert worden und habe den Verkauf auch nicht genehmigt. Dann fügte er noch hinzu: «Jeder potenzielle Käufer wird mit erheblichen Rechtsstreitigkeiten konfrontiert, wenn dieser Deal nicht von allen Seiten genehmigt wird.»

Mit dem Streit um das Ritz spitzt sich eine Familienfehde zu, über die sich die Londoner schon länger das Maul zerreisst. Im Mittelpunkt stehen Sir Frederick und sein Zwillingsbruder Sir David, beide 85 Jahre alt, geschätztes Vermögen: drei Milliarden Pfund, umgerechnet 3,6 Milliarden Franken.

Sie zählen zu den reichsten Briten

Die Barclay Brothers, wie man sie im Vereinigten Königreich nennt, zählen zu den reichsten Briten. Sie haben ihr Leben lang stets zusammengearbeitet und sich so ein Imperium erschaffen, das seinesgleichen sucht. Neben dem Ritz sticht vor allem ein Investment heraus: die Telegraph Media Group, jenes einflussreiche Verlagshaus, das die Zeitung «Daily Telegraph» herausgibt.

Sir Frederick und Sir David wurden im Herbst 1934 in London geboren. Ihr Vater war Handelsreisender; er starb, als die beiden gerade mal 12 Jahre alt waren. In den 50er-Jahren arbeiteten die Zwillinge als Dekorateure, ehe sie einen Laden namens Candy Corner betrieben, der Tabak- und Konditoreiwaren verkaufte.

In den Sechzigern und Siebzigern erwarben die Barclays mehrere Unternehmen, darunter Brauereien, Hotels und Kasinos. So ging es weiter. Die Brüder schufen ein Vermögen, mit dem sie sich 1993 sogar eine Insel im Ärmelkanal kauften.

Edles Inneres: Frühstücksraum im Hotel Ritz, London. Foto: Elke Bock

Sir Frederick soll in den vergangenen Jahren zumindest zeitweise in Monaco gewohnt haben. Auf die Frage, ob er im Steuerexil lebe, entgegnete er einst, dass er aus gesundheitlichen Gründen im Ausland lebe. Anscheinend hat ihm an der Côte d’Azur aber nicht nur das eigentliche Klima besser behagt als auf den britischen Inseln, sondern auch das Steuerklima. Nun dürfte er die meiste Zeit wieder in London verbringen. Denn die britische Hauptstadt ist nun der Schauplatz eines Familienzwists, der die Barclays zu zerreissen droht. Und das Luxushotel Ritz bietet dafür die passende Kulisse.

Abgehört im eigenen Hotel

Ausgerechnet dort soll Sir Frederick im Januar abgehört worden sein, als er sich mit seiner Tochter Amanda über die Zukunft des Familienvermögens unterhielt. Frederick macht dafür seinen Bruder David verantwortlich. Es läuft bereits ein Gerichtsverfahren. Wie es aussieht, dürfte nun ein weiteres in Sachen Ritz hinzukommen. Die Erfolgsaussichten für Sir Frederick sind ungewiss, denn die Mehrheit des Barclay-Besitzes gehört dem Familienzweig seines Bruders.