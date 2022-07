Fachkräftemangel im Gesundheitswesen – Zögerlicher Kampf gegen den Pflegenotstand Kürzere Arbeitszeiten, priorisierte Eingriffe, mehr Ausbildungsplätze: Wie Berner Spitalbetriebe und die Politik versuchen, den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Damaris Hohler

Dringend benötigt: Pflegende werden in Spitälern immer knapper. Foto: Keystone

Das fehlende Pflegepersonal belastet das Gesundheitssystem im Kanton Bern. So müssen Bettenkapazitäten reduziert und Operationen teilweise verschoben werden. Einige Spitäler reagieren mit konkreten Massnahmen. Um Berufsabgänge zu vermeiden, verkürzen zwei Institutionen ihre Arbeitszeiten. Viele Betriebe haben die Löhne erhöht. Der Kanton schlägt vor, Eingriffe zu priorisieren, und will in die Ausbildung investieren.