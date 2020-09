Knie-Premiere in Bern – Zirkus zu Corona-Zeiten, ein Hochseilakt Erst musste sie verschoben werden, nun fand die Premiere in Bern in einem halb gefüllten Zelt statt. Der Circus Knie trotzt der Pandemie mit vielen Stunts und wenig Corona-Witzen. Sophie Reinhardt

Und über allem schwebt ein Motorrad. Premiere des Circus Knie in Bern. Foto: Enrique Muñoz Garcia Die Mad Flying Bikers aus der Nähe. Foto: Peter Schneider (Keystone) Circus in Zeiten von Corona. Foto: Enrique Muñoz Garcia 1 / 6

Mit bis zu 70 Stundenkilometern rasen die zehn Motorradfahrer in die Manege. Die südamerikanischen Artisten sind am Freitagabend ein Highlight bei der Premiere des Circus Knie in Bern. Der Zirkus selbst jedoch musste dieses Jahr vom Gas gehen. Eigentlich wäre Mitte Februar alles bereit gewesen: Die Premiere hätte in Rapperswil stattfinden sollen – das Programm war einstudiert, Artisten und Mitarbeitende aus 16 Nationen waren vor Ort. Doch dann machte das Coronavirus dem Zirkus einen Strich durch die Rechnung. Und so blieben die Artisten über Monate in Rapperswil, in Kurzarbeit und in Wohnwagen an Ort und Stelle.