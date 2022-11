Cupspiel in Lausanne, Teil 2

Nach hartem Kampf gewinnt YB in der zweiten Cup-Runde gegen Stade-Lausanne mit 1:0. Nun wartet auf den souveränen Leader der Super League mit Lausanne-Sport der nächste Klub aus der Stadt am Genfersee. Die Berner haben zuletzt vor über zwei Monaten einen Ernstkampf verloren, Lausanne hat eine Liga tiefer drei seiner letzten sechs Spiele verloren. Auf dem Papier eine klare Angelegenheit, aber aufgepasst: Die Waadtländer haben eine Runde zuvor mit dem FCZ bereits einen Super Ligisten ausgeschaltet – und können an einem guten Tag jedem Team gefährlich werden.