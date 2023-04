YB schlägt GC 2:0 – Zesigers Urschrei hier, Nsames leiser Protest gegen Rassismus da Dem Innenverteidiger gelingt ein wunderbares Tor, dem Stürmer eine schöne Geste. Dank ihnen kann YB vielleicht schon in zwei Wochen daheim gegen Servette Meister werden. Dominic Wuillemin

Ein Tor wie ein Urschrei: Cédric Zesiger jubelt nach dem 1:0 gegen GC lautstark. Foto: Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Jörg Stiel ist gerade auf dem Weg zum Mannschaftsbus, als der GC-Goalietrainer den YB-Matchwinner Cédric Zesiger sieht, diesem per Handschlag gratuliert, ihn zu sich zieht und sagt: «Ich habe gar nicht gewusst, dass du so schiessen kannst.» Das Kompliment ist als kecker Spruch verpackt.

Ein Tor wie ein Gedicht, so nennt der Stadionsprecher das 1:0 des Innenverteidigers in der 73. Minute, das am Ursprung des 2:0-Heimsiegs gegen die Grasshoppers steht. Die Beschreibung ist zwar gut gemeint, aber nicht zutreffend: Der Treffer aus rund 25 Metern ins linke Toreck mutet viel eher wie ein Urschrei an: roh, wuchtig, laut. Zesiger formuliert es so: «Ich habe gesehen, dass ich Platz habe, legte mir den Ball einmal vor und haute drauf.» Womöglich sei auch etwas Wut im Spiel gewesen, fügt der 24-Jährige an, weil er zuvor aus seiner Sicht fälschlicherweise verwarnt wurde und nun nächsten Sonntag in Basel gesperrt fehlen wird.

Sein Trainer Raphael Wicky spricht dagegen von einem «Ostermontags-Schuss» und gibt sich durchaus überrascht. Seit er in Bern sei, sagt der Walliser, habe er noch nie einen solchen Abschluss des Verteidigers gesehen, auch nicht im Training. «Wenn er mal ein Tor erzielte, dann mit einem Kopfball nach einem Corner.» Wicky findet: «Wir haben einen solchen Schuss gebraucht, um die GC-Abwehr zu knacken.»

Was der Trainer meint: Sein Team war vor 31’500 Zuschauern im in dieser Saison zum sechsten Mal ausverkauften Wankdorf zwar spielbestimmend, aber es fehlten ihm die Ideen, den Abwehrriegel der Zürcher zu durchbrechen. Oder dann scheiterte es am vorzüglich aufgelegten GC-Goalie André Moreira. Bis zu Zesigers Gewaltschuss.

Das Jekami hinter YB

Wicky nahm im Vergleich zum schwungvollen 4:2 im Cuphalbfinal in Basel am vergangenen Dienstag nur zwei Wechsel vor. Captain Fabian Lustenberger war für den sich im Aufschwung befindenden Aurèle Amenda in die Innenverteidigung gerückt, links in der Mittelfeldraute hatte Kastriot Imeri anstelle von Filip Ugrinic beginnen dürfen. Aber wer glaubte, die Young Boys könnten dort anknüpfen, wo sie beim FCB aufgehört hatten, der sah sich getäuscht.

Wobei sich Wicky selber nicht zu dieser Gruppe zählt. Er habe ein schwieriges Spiel erwartet, sagt er und streicht heraus, dass GC zuvor dreimal in Folge gewonnen habe, ein Kunststück, das seit der Winterpause nur den Zürchern gelungen sei. «Ein Team mit Selbstvertrauen, da gibt es kein Durchspazieren.»

Das YB-Telegramm Infos einblenden YB - GC 2:0

Wankdorf. – 31’500 Zuschauer (ausverkauft).

Tore: 73. Zesiger 1:0. 88. Nsame 2:0.

YB: Racioppi; Blum (46. Chaiwa), Lustenberger, Zesiger, Garcia; Lauper; Fassnacht (71. Rrudhani), Rieder (58. Ugrinic), Imeri; Elia (90. Monteiro), Itten (58. Nsame).

Bemerkungen: YB ohne Benito, Camara, Maceiras, von Ballmoos (verletzt). 38. Itten verschiesst Penalty. 46. Blum angeschlagen auswechselt. 87. Lattenschuss Elia.

In dieser absurden Saison, die von Rang 2 bis 10 einem Jekami gleicht, hätte den Grasshoppers ein Erfolg in Bern genügt, um auf Rang 3 vorzustossen. Dabei galten sie vor wenigen Wochen noch als Abstiegskandidat, mit einem Trainer, der im Februar seine Kündigung auf Ende August eingereicht hatte, desillusioniert ob der Perspektivlosigkeit beim Immer-noch-Rekordmeister. Als er nach der Partie danach gefragt wird, was mit Moreira geschehe, dessen Vertrag im Sommer auslaufe, sagt Giorgio Contini nur: «Da bin ich der falsche Ansprechpartner.»

Itten kann doch noch verschiessen

Moreiras grösste Tat ereignet sich in der 38. Minute, als er den Penalty von Cedric Itten abwehrt. Ausgerechnet Itten ist es, der sündigt, gilt es festzuhalten: Der Stürmer schwebte zuletzt regelrecht über den Platz, erzielte in 103 Minuten gegen Basel fünf Tore und überzeugte im Nationalteam.

André Moreira wehrt in der 38. Minute den Penalty von Cedric Itten ab. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Diesmal verläuft die Partie für ihn ernüchternd. Er tut sich schwer gegen einen Gegner, der zuweilen mit neun Spielern im eigenen Strafraum steht. Nach 58 Minuten ersetzt ihn Wicky durch Jean-Pierre Nsame. Es sind die Defensivkräfte, die Akzente setzen. Linksverteidiger Ulisses Garcia probiert es einmal mit rechts, einmal mit links, beide Male ist Moreira zur Stelle.

Und so scheint möglich, was vor der Partie beinahe undenkbar war: dass diese Partie torlos endet. Ein 0:0 im Wankdorf gab es letztmals im Sommer 2021, der Gegner damals: GC. Aber dann kommt Zesiger. Sein Tor bricht die Gegenwehr der Gäste. Meschack Elia trifft noch die Latte, Nsame erhöht kurz vor Schluss auf 2:0 (89.). Mit dem 15. Saisontor übernimmt er vor Itten wieder die alleinige Führung in der Torschützenliste.

Nsame wie Lukaku

Nsame legt bei seinem Jubel den einen Zeigefinger an die Schläfe, den anderen hält er sich vor den Mund – aus Solidarität zu Romelu Lukaku. Der belgische Stürmer von Inter Mailand hat sich die Geste ausgedacht, um gegen Rassismus zu protestieren. Nach seinem Ausgleichstor unter der Woche bei Juventus Turin, als er zuvor immer wieder fremdenfeindlich beschimpft worden war, erhielt er für den Jubel die Gelb-Rote Karte. Schiedsrichter Luca Piccolo kommt hingegen nicht auf die abwegige Idee, Nsame zu verwarnen.

Schöne Geste: Nach dem 2:0 solidarisiert sich YB-Stürmer Jean-Pierre Nsame mit Romelu Lukaku. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Dank Nsames und Zesigers wunderbaren Toren erleben die Young Boys so wieder einmal einen Spieltag ganz nach ihrem Gusto. Der Zweite Servette war am Samstag beim Neunten Sion nur zu einem Unentschieden gekommen, der Dritte St. Gallen glich am Ostermontag beim vormaligen Vierten Lugano in der Nachspielzeit aus. Der Vorsprung der Young Boys beträgt neun Runden vor Schluss 17 Punkte.

Verläuft der nächste Spieltag erneut in ihrem Sinne, könnten sie vielleicht schon übernächstes Wochenende Meister werden. Sie empfangen dann am Samstagabend Servette.

