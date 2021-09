Neue Demo in Bern – Zerreissprobe für die Massnahmengegner Wie gross ist der radikale Teil der Massnahmengegner? Das wird sich am Donnerstag an der Demo in Bern zeigen. Denn führende Gruppen haben dazu aufgerufen, dem Protest fernzubleiben. Calum MacKenzie

Die Polizei setzte am vergangenen Donnerstag Wasserwerfer gegen die Corona-Demonstrierenden ein. Foto: Keystone/SDA

Etwas gedrückt stehen die Leitfiguren der Covid-Massnahmengegner draussen an der Kälte. Nicolas Rimoldi von «Mass-Voll» zieht an einer Zigarette, der «Freiheitstrychler» Andy Benz an einem krummen Stumpen, im Hintergrund steht das beleuchtete Bundeshaus. Sie drehen eine Videobotschaft an ihre Anhängenden: «Kommt nicht nach Bern», heisst es darin. «Bleibt zuhause».

Nach der eskalierten Demonstration von vergangener Woche hatte die massnahmenkritische Bewegung an diesem Donnerstagabend erneut in der Bundesstadt aufmarschieren wollen. Die Kehrtwende kommt nun, nachdem ein Dialog mit dem Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause (Die Mitte) zu keiner Einigung geführt hatte. Die Stadt habe sich im Sinne einer Deeskalation dazu bereit erklärt, eine Platzkundgebung auf dem Bundeshaus zu bewilligen – unter der Bedingung, dass danach bis Ende November nur noch eine Corona-Demo in Bern zugelassen werde. Der Sicherheitsdienst der «Freiheitstrychler» hätte dafür sorgen sollen, dass der Zaun vor dem Bundeshaus nicht erneut angegriffen werde, erklärt Nause.