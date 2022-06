Expertin für Wohnbaugenossenschaften – «Zentrale Idee verletzt» Genossenschaftliches Wohnen soll laut Expertin Lea Gerber Boden langfristig der Spekulation entziehen. Mit Stockwerkeigentum sei dies nicht möglich. Christoph Hämmann

Die Wohnungen in der Siedlung Baumgarten können auf dem freien Markt verkauft werden. Foto: Franziska Rothenbühler

Genossenschaften, deren Wohnungen im Stockwerkeigentum an die Mitglieder gehen und von diesen mit satten Gewinnen weiterverkauft werden können? Die Stadt Bern schliesst diese Möglichkeit explizit aus, wenn sie Bauland an gemeinnützige Wohnbauträger abgibt. Die Burgergemeinde hingegen setzte in der Siedlung Baumgarten auf genau dieses Modell – und bezeichnete es gegenüber dieser Zeitung als «Erfolg», dass die Wohnungen zumindest während 25 Jahren «grossmehrheitlich der Spekulation entzogen» gewesen seien.