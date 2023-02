Slalom in Chamonix – Zwei Schweizer haben Chancen auf den Sieg Ramon Zenhäusern (2.) und Daniel Yule (3.) schaffen sich im 1. Lauf beste Voraussetzungen für einen Sieg. Schnellster nach Halbzeit ist Clément Noel. Annick Vogt

Ramon Zenhäusern liegt nach dem 1. Lauf auf Platz 2. Foto: Joe Klamar (AFP)

Auf die Bestzeit fehlen den beiden Schweizern 17, respektive 15 Hundertstel. Daniel Yule mit Startnummer 1 muss sich erst Clément Noel geschlagen geben. Wenig später verdrängt Ramon Zenhäusern seinen Teamkollegen um 2 Hundertstel auf Zwischenrang 3. Henrik Kristoffersen auf Rang 4 verliert bereits 4 Zehntel.

Zenhäusern und Chamonix, das passt. Der Walliser fährt 2021 innerhalb von 24 Stunden zwei Mal auf Rang 2. Aber auch der Führende nach dem 1. Lauf fühlt sich auf dieser Piste sichtlich wohl. In Chamonix feiert Noel im Slalom bereits zwei Weltcup-Siege (2020 und 2021).

Knapp neben die Top 10 fahren Luca Aerni (12.), Marc Rochat (13.) und Loïc Meillard (15.). Beim drehenden Kurs verlieren die drei Schweizer kontinuierlich Zeit. Auf Noel verlieren sie im 1. Lauf über eine Sekunde. Tanguy Nef muss um den Einzug in den 2. Lauf zittern. Mit über eineinhalb Sekunden Rückstand fährt der Genfer auf Rang 25.

Lucas Braathen, der Führende der Slalom-Wertung, ist am Samstag nicht am Start. Am Mittwoch veröffentlichte der Norweger ein Bild auf Instagram, welches ihn in einem Spitalbett zeigte. Er musste sich einer Blinddarmoperation unterziehen.

Eisbrecher – der Tamedia-Podcast zum Schweizer Eishockey Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Fehler gefunden?Jetzt melden.