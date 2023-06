Gurtenfestival ohne Sleeping Zone – Zelten an der Aare oder Doppelsuite am Bundesplatz Das Festival bietet dieses Jahr kein Camping mehr an. Alternativen scheints genug zu geben – und sie werden rege genutzt. Damaris Hohler

Zeltplatz mit Panoramaaussicht – vermisst ihn überhaupt jemand? Foto: Raphael Moser

Nach dem Konzert nur noch einige Schritte zum Zeltplatz torkeln – das war einmal: Seit diesem Jahr wird die Sleeping Zone am Gurtenfestival nicht mehr angeboten. Einige enttäuschte Zeltfans haben sich beim Festival-OK zwar beschwert, aber: «Wir haben bislang kaum Feedback dazu erhalten», sagt Sprecherin Lena Fischer. So seien auch letztes Jahr nur noch 700 von 1500 Zeltplätzen genutzt worden, trotz 44’000 Besuchenden. Dies seien viel zu wenige, um die Kosten für die Sleeping Zone zu decken.

Dreifacher Umsatz während Festival

Auch wenn der Gurten-Zeltplatz mit seiner Nähe zum Festivalgelände bestach, war er nicht die komfortabelste Option – dafür ist das Gelände auf dem Hausberg zu uneben. «Die Campierenden fokussieren sich schon länger auf das Eichholz», sagt Lena Fischer. Dieses lockt mit einer richtigen Campinganlage sowie der Lage direkt an der Aare und nahe am Gurten. In den Vorjahren schlugen während des Open Airs jeweils 1200 bis 1400 Personen ihre Zelte auf dem Eichholz auf – was für den Camping ein Dreifaches an Umsatz bedeutet. Möglich ist dies dank einer zusätzlichen Zeltwiese, die der Camping von der Gemeinde Köniz mieten kann.

Anlagenchef Sebastian Geissel freut sich bereits auf den Festivaltrubel: «Es sind zwar anspruchsvolle Tage, aber wir geniessen diese spezielle Stimmung jedes Jahr.» Ein grösserer Ansturm wegen der ausbleibenden Sleeping Zone sei bislang noch nicht spürbar gewesen.

Abendstimmung am letztjährigen Gurtenfestival – wo übernachten nun alle Festivalbesuchenden? Foto: Nicole Philipp

Ähnliche Erfahrungen machen die Jugendherberge und Berner Hostels. «Wir sind schon fast restlos ausgebucht über die Festivaltage», sagt Réceptionistin Kathrin Hunt vom Hostel 77, das in 15 Minuten Gehdistanz zur Gurtenbahn liegt. Dies sei aber auch in den vergangenen Jahren so gewesen. Viele Besuchende vom Vorjahr hätten gleich nach dem Festival wieder reserviert.

Legen sich die externen Festivalbesuchenden somit alle brav in ihre Hostelbetten und Eichholz-Zelte – oder müssen sich Anwohnende auf unliebsame Wildcampierende gefasst machen? «Wir gehen nicht davon aus, dass es zu grossen Problemen kommen wird», sagt Polizeiinspektor Sven Montgomery der Gemeinde Köniz. Montgomery sieht es gar als Win-win-Situation: Das Gurtenfestival hat weniger Aufwand, die Wiesen gehen nicht kaputt, und die Berner Hotellerie kann profitieren.

Auflagen zu aufwendig

Zu einer alternativen Zeltwiese auf dem Gurten wird es wohl nicht kommen: Zu aufwendig und zu teuer sei das mit all den Auflagen, sagt ein Bauer des Gurtendörfli. Neben der Sicherheit müsse man sich auch um den Abfall kümmern, die Duschen – und dann komme am Schluss trotzdem ein Gewitter. Neue Angebote gibt es allerdings vonseiten der Hotellerie: Mehrere Berner Hotels bieten dieses Jahr erstmals spezielle Gurtenpackages an. Wer ein Zimmer via Festival-Website bucht, kann von einem Langschläfer-Zmorge, günstigeren Preisen oder einem späteren Check-out profitieren. Ob diese Zückerchen enttäuschte Zeltfans trösten, ist allerdings fraglich: Die Doppelsuite in Bundesplatznähe kostet auch vergünstigt noch 265 Franken.

Damaris Hohler ist freie Journalistin und schreibt über aktuelle Themen in der Stadt und Region Bern. Mehr Infos

