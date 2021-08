Vorfall in Thailand – Zeitung: Schweizerin tot aufgefunden Dorfbewohner hatten die Leiche der Frau in einem Graben eines Wasserfalls gefunden. Thailands Aussenminister spricht von Mord. Das EDA macht aus Daten- und Persönlichkeitsschutzgründen keine Angaben zur Person.

Ein Polizist inspiziert den Tatort. Foto: AP

Auf der thailändischen Insel Phuket ist gemäss Medienberichten eine Schweizerin tot aufgefunden worden. Laut einem Bericht der «Bangkok Post» hat ein Einheimischer den leblosen Körper der Frau bei einem Wasserfall entdeckt.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat Kenntnis von dem Todesfall, wie es am Donnerstagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Die verstorbene Person habe noch nicht eindeutig identifiziert werden können. Aus Daten- und Persönlichkeitsschutzgründen würden keine weiteren Angaben gemacht.

Auf Twitter liess Thailands Aussenminister Don Pramudwinai via Ministeriumssprecher Tanee Sangrat dem Botschafter der Schweiz sein «Beileid zum Mord an einer Schweizerin in Phuket» ausdrücken. Der Gouverneur von Phuket habe den Botschafter angerufen, um ihm sein Beileid auszusprechen und habe eine sofortige Untersuchung und Autopsie versprochen.

SDA

