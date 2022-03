8 Bücher zum Ukraine-Krieg – Zeitenwende in Europa – Mit diesen Büchern verstehen Sie mehr Die Nachrichten aus der Ukraine dominieren die Newsportale. Wir empfehlen acht Sachbücher, dank denen man begreift, wie es zu diesem Krieg kommen konnte. Guido Kalberer Alexandra Bröhm Sandro Benini Andreas Tobler Pascal Blum

Jeden Morgen der Griff zum Handy, um zu erfahren, was über Nacht in der Ukraine geschehen ist. So unvorstellbar der russische Angriffskrieg bis vor kurzem gewesen war, so vorstellbar scheint heute fast alles: Wladimir Putin ist fest dazu entschlossen, ein unabhängiges demokratisches Land unter seine Kontrolle zu bringen – koste es, was es wolle. Eine Auswahl an Sachbüchern erklärt, wie die beiden sogenannten Brudervölker zueinanderstehen, und hilft, die kriegerische Auseinandersetzung historisch einzuordnen.

Wladimir Putin