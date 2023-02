Die Kantone hätten versagt – es sei richtig, dass der Bund eingreife, schreibt Konrad Staehelin, wirtschaftspolitischer Korrespondent in Bern. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Wenn sich der Nationalrat am Mittwoch erlaubt, den Kantonen und Gemeinden in bedeutendem Masse in die Frage der Kinderbetreuung reinzureden, entspricht das auf den ersten Blick nicht dem ursprünglichen Sinn unseres Mehrebenensystems. Dieses sieht vor, dass die Dinge nur dann auf einer höheren Ebene geregelt werden sollen, wenn die untere Ebene dies nicht mehr zweckdienlich erbringen kann.

Die Kinderbetreuung ist ein klassischer Fall: Warum sollte sie in St. Gallen und Genf gleich geregelt sein oder warum selbst in St. Gallen und Wil im selben Kanton, wenn doch die Behörden direkt vor Ort am besten wissen, was die Bevölkerung braucht?

Bei genauerem Hinsehen ist es jedoch in Ordnung, wenn das Parlament mit Hunderten Millionen Franken Druck auf die Kantone ausübt, sich endlich intensiver um das Problem zu kümmern. Schliesslich gehört zum Mehrebenensystem auch dazu, dass sich Kompetenzen verschieben können: Als die Kantone im ersten Corona-Herbst 2020 ihre Aufgabe zum Bevölkerungsschutz aus Angst vor Standortnachteilen nicht wahrnahmen, musste der Bund einschreiten.

Jede achte Mutter mit Kindern unter zwölf Jahren würde gerne mehr arbeiten, bei Vätern ist es nur jeder fünfzigste.

Ähnlich ist es bei der zu schwach ausgebauten, vor allem zu teuren Kinderbetreuung in der Schweiz. Der Fachkräftemangel ist so ausgeprägt, dass er die Wirtschaft ausbremst. Dass er zu einer verstärkten Zuwanderung führt, müsste sogar für die migrationskritischen Kreise, die sonst mehr Geld für Kinderkrippen niemals zustimmen würden, ein Pro-Argument sein.

Vor allem schafft die Situation eine Geschlechterungerechtigkeit: Jede achte Mutter mit Kindern unter zwölf Jahren würde gerne mehr arbeiten, bei Vätern ist es nur jeder fünfzigste. Das hat lebenslange Folgen für die Karriere, für den Lohn, für die Renten.

Die Kantone und Gemeinden haben hier geschlafen, obwohl der Bund sie zwei Jahrzehnte lang mit Anschubhilfen zum Handeln ermutigt hat. Die Lage hat sich zum Standortnachteil für die ganze Schweiz entwickelt.

Konrad Staehelin arbeitet seit 2020 bei Tamedia, er ist Bundeshauskorrespondent für die Wirtschaftsredaktion. Daneben schreibt der studierte Politologe über das Dossier Luftfahrt. Mehr Infos @KStaeh

Fehler gefunden?Jetzt melden.