Pausenfazit

Der Beginn der Partie misslang dem FC Basel komplett. In der zweiten Minute nützt Moraes einen Stellungsfehler von Nikolic aus. Nur zwanzig Minuten später erhöht Taison für seine Farben auf 2:0. Fabian Frei lenkt den Ball unhaltbar ab. Der Schuss wäre wohl am Tor vorbei. Danach versucht Basel zu reagieren. Pyatov muss aber nie eingreifen. Kurz vor der Pause sieht Antonio seinen Schlenzer vom Lattenkreuz abgewehrt. Schachtar mit mehr Spielanteilen, mehr guten Chancen und der frecheren Spielweise.

Nun liegt es an Marcel Koller in der Kabine die richtigen Worte zu finden. Basel muss an seinem Spiel gründlich etwas ändern. Ansonsten ist der europäische Traum ausgeträumt.

FC Basel 0:2* (0:2) Schachtar Donezk

Kommt der FC Basel hier noch einmal zurück? Die Antwort gibt es gleich hier...