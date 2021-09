Knapper Berner Sieg – Zeidlers Art zeigt Wirkung, YB aber fällt nicht Die ausgeprägte Emotionalität hat St. Gallen schon Punkte gekostet – in Bern reicht es damit unverhofft fast zu einem Punkt. Moritz Marthaler

Aufholjagd im Zeidler-Stil: Jeder kann mithelfen, das Spiel schnell zu machen – auch der Balljunge. Foto: Urs Lindt (freshfocus)

Dass am Ende Feuer drin ist, liegt auch, aber nicht nur an Peter Zeidler. Ohne grosse Hoffnung ist der Trainer mit seinem FC St. Gallen zu YB gereist, seit sechs Spielen und dem 2:1 zum Saisonstart in Lausanne ist er ohne Sieg, und in Bern gewonnen hat St. Gallen letztmals 2005. Jetzt aber liegt etwas drin für Zeidler und sein Team, 1:2 liegen sie zurück, ein Punkt beim Meister? Wer würde den nicht nehmen.

Eine Nachspielzeit mit Spannung ist lange Zeit undenkbar an diesem Abend. Zu energisch starten die Young Boys, gestärkt durch 4 Siege und 19 Tore seit der Länderspielpause. Elia ist schon in der ersten Spielminute zweimal schneller, als St. Gallens Kempter denken kann, Siebatcheu trifft nach einem Corner zum 1:0, und es geht weiter nur in eine Richtung. Wie durch ein Wunder steht es nach dieser 20-minütigen Sturm-und-Drang-Phase nur 1:0.

YB siegt und siegt und rotiert für einmal nicht

YB-Trainer Wagner schickt eine Mannschaft ins Rennen, wie man sie sich auch gut am Mittwoch in der Champions League bei Atalanta Bergamo vorstellen kann. Bestbesetzung auch gegen St. Gallen. Nationalspieler Fassnacht muss nach einem Zusammenprall ausgewechselt und später im Spital genäht werden, unter der Woche ist bei Verteidiger Zesiger eine Mittelfussverletzung diagnostiziert worden. Die Festspiele in der Champions League sind für YB Höhepunkte, aber sie bedeuten auch Belastung im Akkord.

Kurz nach Wiederanpfiff trifft Mambimbi zum 2:0, wieder wirken die Young Boys wacher in den ersten Minuten. «Wir sind zweimal gut reingekommen, müssen aber zu diesem Zeitpunkt längst höher führen», sagt Wagner hinterher.

St. Gallen beisst sich zurück in diese Partie, der eingewechselte Duah hält drauf, Aussennetz. Zeidler ist mit seiner Art, der Dauerbeschallung, dem Feuer an der Seitenlinie in diesem Moment der eigentliche Antreiber einer Mannschaft, der auf dem Platz die Figuren abhandengekommen sind. Captain Görtler fehlt gesperrt, Ruiz ist verletzt, Fazliji ebenso gesperrt.

Das 2:0 – und gleichzeitig der Moment, in dem YB nachzulassen begann: Felix Mambimbi feiert sein Tor kurz nach der Pause. Foto: Urs Lindt (freshfocus)

Drei Platzverweise bekamen die St. Galler in dieser Saison schon gezeigt, die ausgeprägte Emotionalität dürfte sie schon Punkte gekostet haben – und doch ist es für sie in diesem Moment das Ticket zurück ins Spiel.

Zeidler überspannt wie gewohnt auch mal den Bogen, einmal erklärt er einem Balljungen, dass auch er mithelfen müsse, das Spiel schnell zu machen. Aber seine Art zeigt Wirkung. Duah trifft nach einer Stunde zum Anschluss, sein Freistoss prallt glückhaft von der Mauer ins Tor. YB steht offen und die Partie auf der Kippe. «Mit etwas Glück machen wir den Ausgleich», sagt Zeidler hinterher, der Puls auf halbierter Schlagzahl.

Das bisschen Glück bleibt St. Gallen verwehrt, YB lässt in der Nachspielzeit sogar gute Konterchancen liegen. Auf Zeidler und sein Team warten mit GC und Servette bessere Gelegenheiten, um zu punkten. Und die Young Boys sind seit der Länderspielpause weiterhin makellos unterwegs. Atalanta kann für sie kommen.

