Steigende Fallzahlen im Juni – Wo das Zecken-Risiko am grössten ist und was die Gefahr senkt Hinter den Ohren, in Körpermulden – wo stechen die Blutsauger am häufigsten zu? Welche Kleidung hilft und warum Experten wegen der niedrigen Impfrate in der Schweiz besorgt sind. Yannick Wiget Marc Brupbacher Dariush Mehdiaraghi

Sucht sich eine möglichst geschützte Stelle zum Blutsaugen: Eine Zecke krabbelt auf der Haut eines Menschen. Foto: Stephan Janse (DPA, EPA, Keystone)

Zecken haben gerade Hochsaison. Zwar können die blutsaugenden Spinnentiere ganzjährig stechen, besonders aktiv sind sie jedoch von März bis Oktober – mit einem Höhepunkt an Stichen im Juni. Diese Stiche, im Volksmund Bisse genannt, können harmlos sein, aber auch Erreger ins Blut der Menschen übertragen, die schwerwiegende Krankheiten auslösen können: FSME, eine Entzündung von Gehirn und Hirnhäuten, und Borreliose, eine bakterielle Infektion, die das Risiko neurologischer Krankheiten birgt.

Wie kann ich mich davor schützen? Wo ist das Risiko eines Stiches am höchsten? Und gibt es dieses Jahr besonders viele Zecken? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema:

Warum nimmt die Zeckengefahr zu?

In der Schweiz ist das Risiko in jüngster Zeit gestiegen, von einer Zecke gestochen und angesteckt zu werden. Zwischen 2012 und 2016 kam es durchschnittlich zu 10’000 Zeckenstichen pro Jahr. In der Folgeperiode 2017 bis 2021 waren es laut der Suva schon 14’000 Fälle. Und es handelt sich hier nur um die gemeldeten Fälle, die Dunkelziffer ist hoch.



Ein wichtiger Treiber ist die Klimaerwärmung, von der die Zecken profitieren, weil sich der für die Tiere geeignete Lebensraum vergrössert. «Es ist anzunehmen, dass sie sich bis in hohe Lagen oberhalb von 1500 Metern über Meer ausbreiten», sagt Tischhauser. «Durch die höheren Durchschnittstemperaturen verlängert sich auch die Zeit im Jahr mit Zeckenaktivität.» Und so ist auch die Zahl der FSME-Fälle gestiegen. Früher gab es selten Jahre, in denen bis Ende Mai mehr als 40 Infektionen gemeldet wurden. Mittlerweile ist das die Regel.

2023 gehört bis jetzt nicht zu den schlimmsten Jahren, bestätigt aber den grundsätzlichen Aufwärtstrend. Wer hoffte, dass der viele Regen im April die Zecken ausbremsen würde, ist enttäuscht worden. «Der eher feuchte Frühling war nur für uns Menschen etwas unangenehm, für Zecken aber kein Problem», sagt Tischhauser. Die Tiere würden erst bei Temperaturen unter 7 Grad in eine Winterstarre fallen.

Die FSME ist seit 1988 meldepflichtig, die Borreliose (auch Lyme-Krankheit genannt) nicht. Diese wird über das sogenannte Sentinella-System erfasst, ein Netzwerk von Hausärzten, die auf freiwilliger Basis wöchentlich die Anzahl Arztbesuche aufgrund der bakteriellen Infektion melden. Darauf basierend wird auf die gesamtschweizerische Anzahl hochgerechnet.

Die geschätzte Anzahl Borreliose-Infektionen schwankt stark. Es zeigt sich kein klarer Trend wie bei den FSME-Fällen. Pro Jahr werden aber hochgerechnet bis zu 10’000 Borreliose-Fälle gemeldet. Und wenn sich die Zecken infolge des Klimawandels weiter ausbreiten, früher in der Saison aktiv sein und Stiche zunehmen sollten, dürfte es auch hier zu einem Anstieg kommen – zumal Outdooraktivitäten im Trend sind und sich die Menschen gefühlt immer öfter in der Natur aufhalten.

Wo ist das Risiko in der Schweiz am höchsten?

Zecken sind sehr anpassungsfähig und können bis zu einer Höhe von etwa 1500 Metern über Meer vorkommen. Meistens leben sie aber in gemässigten Klimata, weshalb das Risiko eines Stiches in Bergregionen wie dem Engadin oder den Berner Alpen gering ist. Im Mittelland gibt es grosse Unterschiede: Während es in Genf, Lausanne oder Freiburg vergleichsweise wenig Zecken gibt, sind sie im Jura, Emmental, Toggenburg oder in Teilen des Zürcher Oberlandes weit verbreitet.

Dort, wo es viele Zecken gibt, ist auch die Gefahr einer Borreliose-Erkrankung gross. Denn mittlerweile gilt die gesamte Schweiz als Risikogebiet für die Übertragung der bakteriellen Infektion durch Zecken. Bis zu 30 Prozent aller Tiere sind von Borrelien befallen, stellenweise sogar bis zu 50 Prozent.

Anders sieht es bei der FSME aus: In der Schweiz sind in den Risikogebieten ungefähr 0,5 Prozent der Zecken mit diesem Virus infiziert. Und hier lässt sich auch kein klares Muster zwischen dem Vorkommen der Tiere und den Gefahrengebieten erkennen: In den Glarner Alpen beispielsweise gibt es wenige Zecken, aber viele FSME-Fälle. Im Tessin ist es genau umgekehrt.

Praktisch in der ganzen Schweiz gibt es eine Impfempfehlung gegen FSME – ausser in den Kantonen Genf und Tessin. Dort wurden in den letzten Jahren nur sehr wenige Fälle gemeldet.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einer schweren Erkrankung?

Zum Glück eher gering. Aus 100 Zeckenstichen resultieren rund 3 Fälle mit einer aktiv ablaufenden Borreliose. Das Risiko, nach einem Stich an der bakteriellen Infektion zu erkranken und Antibiotika nehmen zu müssen, liegt also bei gut 3 Prozent.

Bei der FSME liegt die Wahrscheinlichkeit weit unter 1 Prozent. Und bei den meisten verläuft die Krankheit mild, teils mit grippeähnlichen Symptomen. Doch bei 5 bis 15 Prozent kommt es zu einer Hirnhautentzündung, bei der Restschäden zurückbleiben können. Eine Infektion sollte deshalb soweit möglich vermieden werden.

Wie schütze ich mich vor Zecken?

Der wirksamste Schutz, zumindest gegen eine FSME-Infektion, ist die entsprechende Impfung. Diese wird allen Personen ab 6 Jahren empfohlen, die sich in einem Risikogebiet gegenüber Zecken exponieren, was abgesehen von den Kantonen Genf und Tessin auf die ganze Schweiz zutrifft. Allerdings zeigt die Entwicklung bei der FSME-Impfung nach unten. Bis 2019, als die ganze Schweiz als Risikogebiet eingestuft wurde, stieg die Zahl der Impfungen an. Seither ist sie aber wieder rückläufig.

Fachleute sind besorgt. Denn es ist nicht so, dass mittlerweile viele Menschen abgedeckt wären mit der Impfung, die für zehn Jahre schützt. «Nur ein geringer Teil der Bevölkerung ist geimpft», sagt Tischhauser. «Es mangelt an Grundwissen und an der sogenannten Awareness zum Thema der übertragbaren Krankheiten durch Zecken. Die Bevölkerung unterschätzt das Gefahrenpotenzial.»



Neben der Impfung ist es empfehlenswert, beim Aufenthalt im Wald und in der Wiese lange Hosen und lange Ärmel zu tragen, um den Zecken keine nackte Haut zu bieten. Es kann auch helfen, die Hose in die Socken zu stopfen und helle Kleidung zu tragen – nicht weil Zecken diese scheuen, sondern weil man die Tiere darauf leichter entdeckt. Zudem nützen Zeckenschutzmittel, ähnlich Anti-Mücken-Sprays.

Entgegen der landläufigen Meinung ist es unwahrscheinlich, dass sich Zecken von Bäumen auf ihre Beute fallen lassen. Meistens warten sie auf Grashalmen oder Sträuchern und lassen sich von ihren Wirten beim Vorübergehen einfach abstreifen. Sie suchen sich dann eine möglichst geschützte Stelle zum Blutsaugen. Beim Menschen entscheiden sie sich häufig für einen Platz hinter den Ohren, am Hals und in Körpermulden wie Achseln, Ellenbeugen, Bauchnabel, Genitalbereich oder Kniekehlen.

Was muss ich nach einem Stich machen?

Zunächst geht es einmal darum, einen Stich überhaupt zu bemerken. Denn dieser schmerzt oder juckt selten, weil die Zecken ein Betäubungsmittel abgeben. Experte Tischhauser empfiehlt die bekannten Präventionsmassnahmen: «Ich und meine Familie sind häufig draussen unterwegs und kontrollieren den Körper am Abend von Kopf bis Fuss auf möglicherweise festgesaugte Zecken.»

Wer die Spinnentiere auf seinem Körper findet, sollte sie sofort entfernen, um das Krankheitsrisiko zu senken. Doch Vorsicht: Wenn man der Zecke beim Entfernungsversuch auf ihren vollgesaugten Körper drückt, gibt sie viel von dem ergatterten Blut wieder in den Wirt ab – inklusive aller Viren und Pathogene, die sie in sich trägt. Deshalb sollte man die Zecke möglichst nahe an ihrem Kopf mit einer Pinzette oder Zeckenzange herausziehen oder mit einer Zeckenkarte herausschieben. Sie sollte dabei eher nicht gedreht werden, weil man dann Gefahr läuft, sie zu quetschen.

Der Blutsauger sollte möglichst nahe am Kopf gepackt werden: Entfernung einer Zecke mit einer Pinzette. Foto: Christian Bruna (EPA, Keystone)

Treten Schwellungen auf, bekommt man grippeähnliche Symptome oder bildet sich ein roter Ring um die Einstichstelle, sollte man einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen. Eine unauffällige Rötung unmittelbar nach dem Zeckenstich und nach der Entfernung des Parasiten ist hingegen normal. Sie sollte allerdings innerhalb weniger Tage abklingen.

Werden Zecken bald neue Krankheiten übertragen?

In der Schweiz ist vor kurzem ein neues Virus in hiesigen Zecken nachgewiesen worden: Das Alongshan-Virus (ALSV) wurde 2017 erstmals in China entdeckt und führt womöglich zu ähnlichen Symptomen wie das FSME-Virus, was allerdings noch nicht bewiesen ist.

Forschende der Universität Zürich haben Zeckenproben untersucht, die 2021 und 2022 in der Schweiz gesammelt wurden. «Erstaunt hat uns, dass wir ALS-Viren in den Zeckenproben weit häufiger nachweisen konnten als FSME-Viren», sagt Cornel Fraefel, Direktor des Virologischen Instituts der Universität Zürich. Die Forschenden entwickeln nun einen serologischen Test, mit dem ALS-Virusinfektionen im Blut nachgewiesen werden können, um herauszufinden, wie häufig ALSV-Infektionen in der Schweiz tatsächlich vorkommen.

«Zecken werden eine Vielzahl von neuen gefährlichen Pathogenen auf Menschen übertragen.» Cornel Fraefel, Direktor des Virologischen Instituts der Universität Zürich

Zecken werden wohl in Zukunft immer mehr Krankheitserreger wie Viren, Bakterien oder Parasiten übertragen. Fraefel und sein Team überwachen in einer Studie die Situation, um mögliche neue Pathogene in Zecken identifizieren zu können. Bisher konnten die Forschenden neben Borrelien-Bakterien auch sehr häufig Rickettsien und seltener Hasenpest (Francisella tularensis) nachweisen. Bei den Viren seien Vertreter von mindestens sieben verschiedenen Familien nachgewiesen worden. Die meisten seien für Menschen ungefährlich, einige, wie die Flaviviren, lösen aber Krankheiten aus. «Wir müssen, begünstigt durch die Klimaveränderung, damit rechnen, dass Zecken und auch Mücken künftig eine ganze Vielzahl von neuen gefährlichen Pathogenen auf Menschen übertragen können», warnt der Virologe.

Eine ähnliche Entwicklung kann in der Schweiz bereits jetzt bei Mücken beobachtet werden; neue Arten wie die Asiatische Tigermücke breiten sich aus, und einheimische Arten übertragen eingeschleppte Pathogene wie beispielsweise das West-Nil-Virus. Mücken und Zecken sind die wichtigsten Vektoren für die Übertragung von Krankheitserregern auf den Menschen.

Gegen Zecken wird es auf absehbare Zeit keine breitflächigen Lösungen geben. So sagt Zeckenliga-Vizepräsident Tischhauser ernüchtert: «Es gibt keine Möglichkeit, Zecken auszurotten. Ich bin auch kein Pessimist, wenn ich sage, dass sich vorher die Menschheit ausrottet, bevor es keine Zecken mehr gibt. Zecken existierten bereits zur Zeit, als noch Dinosaurier im Jura ihre Fussabdrücke hinterliessen.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.