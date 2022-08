Nostalgie- statt Massentourismus – Zahn für Zahn auf die Schynige Platte Zahnradbahnen wie die Schynige-Platte-Bahn haben einst die Berge für Gäste aus Übersee erschlossen. Heute stehen sie für Entschleunigung im Tourismus. Benjamin Bitoun Raphael Moser (Fotos)

Die Schynige-Platte-Bahn: Hinter der Kurve wartet der freie Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau. Foto: Raphael Moser

Der Gegensatz könnte nicht grösser sein: In Grindelwald bringt der Eiger Express, die moderne Seilbahn, jede Stunde bis zu 2200 Touristen in 15 Minuten zum Eigergletscher. Nur wenige Kilometer entfernt in Wilderswil ruckelt die kleine Zahnradbahn auf die Schynige Platte – mit 100-jährigen Lokomotiven, einer Höchstgeschwindigkeit von 10 Stundenkilometern und maximal 80 Passagieren in zwei Waggons.