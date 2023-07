Ausbildungsstart im Kanton Bern – Zahlreiche Lehrstellen sind noch offen Obwohl sich mehr Jugendliche für eine Berufslehre entschieden haben, suchen die Betriebe nach Auszubildenden. Besonders prekär ist es im Detailhandel. Regina Schneeberger

Mehr als 300 angehende Verkäuferinnen und Verkäufer werden noch gesucht. Foto: Keystone/Christian Beutler

In wenigen Tagen ist das Schuljahr vorbei. Gegen 9000 Schulabgängerinnen und Schulabgänger starten danach mit einem neuen Abschnitt, wechseln an eine Mittelschule oder beginnen eine Ausbildung in einem Betrieb. Und Letzteres tun in diesem Jahr etwas mehr als auch schon: 53 Prozent haben sich für eine Berufslehre entschieden, knapp 4700 an der Zahl, wie die Berner Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) in einer Mitteilung schreibt. 2022 waren es noch rund 150 Jugendliche weniger, die sich für diesen Weg entschieden hatten.

Trotzdem sind nach wie vor zahlreiche Lehrstellen offen. Auf dem Portal des Kantons Bern sind derzeit 2500 Ausbildungsplätze ausgeschrieben – so viele wie seit Jahren nicht mehr. Die Zeiten, als die Bewerbenden um wenige Lehrstellen kämpfen mussten, sind längst vorbei. Viele offene Stellen verzeichnen etwa das Gastgewerbe (291), das Berufsfeld Metall und Maschinen (210) oder die Gesundheitsberufe (183). Klar am meisten sind es im Verkauf: 311 Jobs sind derzeit nicht besetzt. Auch wer auf den einstigen Kassenschlager – die KV-Lehre – setzt, hat kurz vor knapp noch Chancen. 36 Stellen sind frei.

Etwas mehr Gymnasiumsübertritte

Leicht gestiegen ist in diesem Jahr die Quote jener, die ins Gymnasium gehen. Sie liegt bei 24 Prozent. In den vergangenen zehn Jahren schwankte sie jeweils zwischen 19 und 23 Prozent. Das dürfte jedoch kein wesentlicher Grund für die vielen offenen Lehrstellen sein. Mehr Einfluss hat, dass nach wie vor geburtenschwächere Jahrgänge die Schule verlassen. Und: Infolge des Fachkräftemangels sind in vielen Branchen zusätzliche Lehrstellen geschaffen worden.

Doch die Situation auf dem Lehrstellenmarkt könnte bereits in fünf Jahren wieder eine ganz andere sein, wie Christoph Düby, Leiter betriebliche Bildung beim Kanton kürzlich gegenüber dieser Zeitung sagte. Es würden in den nächsten Jahren wieder geburtenreichere Jahrgänge die Schule verlassen. Gleichzeitig würden verschiedene Branchen bis dann auch wieder mehr neue Fachkräfte ausgebildet haben.

Zehntes Schuljahr weniger gefragt

Noch aber gibt es ein Überangebot. Bei so vielen Möglichkeiten setzen immer weniger Jugendliche auf ein zehntes Schuljahr. 2022 waren es 10 Prozent, heuer sind es 8 Prozent. Auch die Zahl jener, die noch nicht wissen, was sie nach den Sommerferien tun werden, ist gering – momentan sind es 250 Schulabgängerinnen und Schulabgänger. Die BKD schreibt: «Bei der grossen Anzahl an offenen Lehrstellen sind die Chancen gross, dass auch diese Jugendlichen per August eine Anschlusslösung finden.»

Grossteil der ukrainischen Jugendlichen macht berufsvorbereitendes Jahr Infos einblenden Insgesamt 86 junge Ukrainer beenden die obligatorische Schulzeit. Ein Viertel von ihnen wird entweder eine Mittelschule besuchen oder eine Lehre antreten. Dank dem Status S haben Jugendliche aus der Ukraine die Gewähr, ihre Berufslehre nach dem Einstieg unabhängig vom Kriegsverlauf abschliessen zu können. Die anderen treten grösstenteils in ein berufsvorbereitendes Schuljahr ein. Dadurch haben sie laut Bildungsdirektion gute Chancen, in einem Jahr mit einer Berufslehre zu beginnen oder in eine Mittelschule zu wechseln. (sda)

