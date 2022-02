Endo Anaconda und sein Lied «Furt» - «Zärtlech, frei vertröimt u wild»

«Furt» Infos einblenden

Der Hene dä isch furt

U niemer weiss wieso

Är het no hurti s Stäge gfägt wie gäng

U isch nie meh umecho

Am Fahnemascht bim Sandchaschte dert

Da hangt sy blaue Schurz

Aber der Monetszins vom ganze Block

Isch mit em Hene furt

Go Hene go, go go

Go Hene go, go go

Go Hene go

We mer chönnte, mir giengte ja ou

Der Hene dä isch furt

Niemer hätti sich das dänkt

Niemer, dass är nid sich sälber eines Tags

Sondern nume sy Abwartsschurz ufhänkt

Der Hene dä isch furt

Itz suecht ne d Polizei

U si wei wüsse wo der Hene häre isch

Aber der Hene chunnt nie me hei

Go Hene go, go Hene go

Go Hene go

Go Hene go

We mer chönnte, mir giengte ja ou

Malaria in Pattaya

U ds Fieber i de Trope

Tuusig mal besser, seit sech der Hene

Als jede Samstig Sunntig brätle mit dene Idiote da

Der Hene dä isch furt

Will är eifach nümme ma

U är het Servela nid eso gärn so wahnsinnig dürebrätlet

U är gniesst jede Meter zwüsche sich und em Holenacher, jedi Sekunde u jede Tag

Go Hene go, go Hene go

Go go go Hene go

Go Hene go

We mer chönnte, mir giengte ja ou

U ou der Leischt isch nid begeischteret

Dass sech der Hene sone Seich het gleischtet

Dass er so entgleist isch nach allem woner

Füre Leischt het gleischtet

Dass der Hene so verseit het u niemerem nüt gseit het

Am Fahnemascht bim Sandchaschte dert, luegit Giele

Also luegit dasch es Bild also

Der Hene füehrt es bessers Läbe, zärtlech, frei vertröimt u wild

Go Hene go, go Hene go

Go go Hene go

Go Hene go

We mer chönnte, mir giengte ja ou

Go go go go go go go go go go Hene go go go Hene go

Go Hene go

Go Hene go

We mer chönnte, mir giengte ja ou