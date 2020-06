«Mundart»-Kolumne – Zämesetzi Als Specie rara wurde Kolumnistin Renée Maria Bellafante auch schon auf der Strasse angerempelt. Lieber vertieft sie sich zu Hause wochenlang in ein Puzzle. Renée Maria Bellafante

Wahrschynlech passiert das fasch aune mau im Läbe: Me fragt sech, ob s das itz isch gsy. I der aktuelle Situation het me unger Umständ o wider Alass zu dere Frag. Es wird zwar langsam chly «normaler», aber was isch normau u wott i das?

Normau, het me üs vor mängem Jahr mau gseit, isch das, wo di meischte mache. Da bin i itz nid ganz sicher, ob i das chönnt ungerschrybe – aber lö mers! Mir ghöre au Tag jedi Mängi Erläbnisbrichte, läse vo Sorge u Nöt u gschyde Erkenntnis, wo die Chäfer-Phase bi jedem vo üs usglöst het. U nachhautigerwys (!) – no lang wird uslöse.

Sech i däm Gstürm z orientiere, dünkt mi enorm schwirig. Verknuddle darfsch niemer meh. D Hang gä darfsch nümm. Dischtanz haute darfsch u muesch. Maske darfsch itz o sichtbar trage, muesch aber zum Glück nid. Am meischte nützt die sowiso, we si ständig uf u abbewegt wird oder obercool am Euboge hanget. Derfür jufle der im Lade unger Umständ Lüt mit Maske dryssg Santimeter vor der Nase düre.

Bösi Gedanke, aber i darf mer die erloube. S het mer vor öppe 20 Jahr scho mau eine auti Schachtle aghänkt.

I frage mi, ob i je wider i auer Rueh dür ne Lade schlärpele, aues aluege u dür das vilech chly meh choufe weder dass i bruche. Oder ob mer «Gring ache u seckle» aus Gwohnheit blybt. I wirde vermuetlech e obermiisi Konsumäntin. Was mi haut o z ungerobsi gmacht het vo Afang a u je lenger, dass es duuret het: D Autersfrag u d Gränze. Gopfridli het mi das mit der Zyt afa närve! Vor C si di Aute ständig e Choschtefaktor gsy u itz uf ds Mau plötzlech Specie rara – absolut schützenswärt. Da han i mi natürlech sofort boshaft gfragt, ob me i der Not glych no gmerkt heig, was für Super-Konsumänte di Aute si u wi viu si dienlech si für weiss nid was aues.

Bösi Gedanke, aber i darf mer die erloube. S het mer vor öppe 20 Jahr scho mau eine auti Schachtle aghänkt. Item. U itz heschs ja trotz Specie rara o immer mau gmerkt: So die Blicke – was wott di Auti da, di söu doch deheime blybe. Uf em Spaziergang bin i mau schlicht vom ne sportleche Bohneross agrämplet worde u ha Settigs o vo angerne ghört. De sött me zuekünftig bis 67-i wärche, aber ab 65-i isch me im Schutzprogramm. Wi geit das?

Aber mir wei o hie nid grüble. Mehrheitlech han i mi ja a ds verordnete Réduit ghaute u für uf e Titu z cho, ds Zämesetzi nach langer Zyt us der Versänkig ghout. Mordillo. X Schütteler, X Bäu, X Farbe, di ganzi Flächi vou. Bi fasch düregheit u nach dranne, ufzgä. Aber, han i dänkt, i mues Geduld üebe, das isch itz so i dere Zyt. Geduld isch ds Zouberwort.

Auso stundelang, tagelang, ja schlussändleche fasch wuchelang gchnüblet. Mi i d Farbe versetzt. Mi i ds Gsamtbiud versetzt. Gsichtsusdrück gstudiert, usprobiert, abgwoge, korrigiert. Du, so nes Zämesetzi oder Puzzle isch schier e Läbesschueu, jedefaus für an sich ungeduldegi Lüt wi mi. U derwyle chnüblisch, dänksch über aues Mügleche u Unmügleche nache u d Zyt vergeit; ob C oder nid isch e Momänt wurscht.

Brot bache han i natürlech o güebt. Da wett i churz es grosses Danke yflächte a aui Becke, wo das dütlech besser chöi weder ig. Mys Produkt isch zwär fein gsy u ewig hautbar, aber e Tunz, wo d öpper hättisch chönne z Tod schla dermit. Nach em ne Wyli si die mit de Verschwörigstheorie us aune Löcher cho für ds Läbe no chly spannender z gestaute… E nu. Mir hei geng öppis z verzeue. Ke Chrieg, gnue z Ässe, aber irgendwie glych der Ydruck, sigsch no grad mau hurti es paar Jahr euter worde.

Ds Zämesetzi isch fertig – ds Träi im Chopf nid. Der Herr Koch, wo sech i der Schale schwungvou i di bebadbari Aaare gstürzt het, ghört itz o zu Specie rara – aber ufgsteut het dä Hüpfer i Fluss! «Lebe wild und gefährlich», wis uf dere Geburicharte, won i o scho verschickt ha, steit – ja, vilech ischs das itze. Grrrr!