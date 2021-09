Penetrante Werbung – Das nervt an Youtube Googles Videoplattform hat an Benutzerfreundlichkeit eingebüsst. Das liegt an der konsequenten Ausrichtung als Werbeplattform. Matthias Schüssler

Youtube sorgt bei den Nutzern oft für Erzürnung, weil Google den Dienst nun mit allen Mitteln auf Rentabilität trimmt. Foto: Alamy Stock Photo

Lange Jahre hat man sich gefragt, warum sich Google ein so teures Hobby wie Youtube leistet. Die Plattform, die Google 2006 für 1,65 Milliarden US-Dollar gekauft hatte, war mutmasslich mindestens zehn Jahre lang defizitär. Doch das Blatt hat sich gewendet: 2020 hat Youtube 19,8 Milliarden US-Dollar Umsatz generiert, mit einem frappanten Wachstum: 2019 waren es noch 15 Milliarden, 2018 erst 11 Milliarden gewesen. 2023 wird Youtube den gesamten TV-Werbemarkt hinter sich lassen, prophezeien Marktforscher.

Wie lukrativ Youtube ist, bekommt man als Nutzer auf Schritt und Tritt zu spüren. Die Werbedichte nimmt laufend zu: Seit gut einem Jahr dürfen auch Clips von mindestens acht Minuten mit Werbung, sogenannten Mid Rolls unterbrochen werden. Ende 2020 hat Youtube die Nutzungsbedingungen so geändert, dass Werbung auch bei den Kanälen möglich ist, die zu klein sind, um an Youtubes Partnerprogramm teilzunehmen, und bisher werbefrei waren. Doch anders als die grossen Kanäle werden die kleinen Produzenten nicht an diesem Umsatz beteiligt – sie gehen schlicht leer aus.