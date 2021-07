Neuer YB-Stürmer Wilfried Kanga – Young Boys wetten einmal mehr auf das Potenzial Der Meister verpflichten als Ersatz von Jean-Pierre Nsame den 23-jährigen Stürmer Wilfried Kanga. Er galt als grosses Talent, seine Karriere ist aber ins Stocken geraten. Dominic Wuillemin

Trotz Jubelmoment konnte sich der neue YB-Stürmer Wilfried Kanga in der Türkei nicht wirklich durchsetzen. Foto: Sercan Kucuksahin (Getty Images)

Der am Mittwochabend auf türkisch abgesetzte Tweet zeigt Wilfried Kanga im Stadion Wankdorf, neben ihm Sportchef Christoph Spycher, Chefscout Stéphane Chapuisat und der Kommunikationsverantwortliche Albert Staudenmann. Sie lächeln.

Es ist ein Bild, das da nicht an die Öffentlichkeit gehört. Kanga ist offiziell noch kein Spieler der Young Boys, das wird er erst am Donnerstag, als der Club seinen Transfer bekannt gibt. Der 23-jährige Stürmer erhält einen Vertrag über drei Jahre bis Sommer 2024.

Kanga ist Doppelbürger Frankreichs und der Elfenbeinküste und hat für die französische U20-Nationalmannschaft vier Spiele und für das A-Nationalteam der Elfenbeinküste eine Partie bestritten. Spycher nennt ihn in der Medienmitteilung einen spannenden Spieler, der in der Offensive vielseitig einsetzbar, schnell und dynamisch sei.

Mit der Verpflichtung Kangas können die Young Boys die oberste Pendenz dieses Sommers abhäkeln. Seit klar ist, dass Jean-Pierre Nsame nach einem Achillessehnenriss bis mindestens Ende Jahr ausfallen wird, hat die Suche nach einem Stossstürmer Priorität genossen. Kanga, 185 Zentimeter gross, mit Vergangenheit in der französischen Ligue 1 und der türkischen Süper Lig, erfüllt dieses Profil. Er nimmt am Donnerstag das Training auf.

Siebatcheu zeigt, wie es gehen kann

Die Young Boys bleiben sich mit dem Transfer treu. Sie wetten darauf, eine ins Stocken geratene Karriere wie schon oft in den letzten Jahren wieder in Schwung bringen zu können.

Kanga galt im Nachwuchs von Paris Saint-Germain als grosses Talent. Bei Angers debütiert er mit 19 in der höchsten französischen Liga. Fortan kommt er beim Provinzclub regelmässig zum Einsatz, Tore wollen ihm allerdings nicht regelmässig gelingen. 2 sind es in 33 Spielen.

2020 wird er an Kayserispor verkauft. Dort erzielt er 3 Tore in 15 Partien, ab der Winter kommt er nicht mehr zum Einsatz. Spycher sagt: «Wir wollen ihm eine Plattform bieten, damit er seine Karriere neu lancieren kann, und sind überzeugt, dass er mit seiner Mentalität sehr gut in unsere ambitionierte Mannschaft passen wird.»

Kanga dürfte also Zeit benötigen. Sofern sich Jordan Siebatcheu nicht verletzt, wird er diese auch erhalten. Der amerikanische Nationalspieler ist gesetzt, für die Position neben ihm haben die Young Boys mit Meschack Elia und Felix Mambimbi zwei starke Alternativen.

Dass sich die Geduld lohnen kann, zeigt nicht zuletzt das Beispiel von Siebatcheu. Nach einem schwierigen Jahr aus Frankreich gekommen, galt er im letzten Herbst schon als Fehltransfer, ehe er bei YB durchstartete. Kanga, seine Ergänzung, wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «Ich habe viel von YB gehört und schaue mit grosser Vorfreude auf die Zeit in der Schweiz. Ich bin sicher, dass wir gut zueinander passen werden, und hoffe, meinen Teil dazu beitragen zu können, damit YB weiterhin erfolgreich sein wird.»

Das Risiko für die Young Boys ist sowieso klein. Die Verpflichtung Kangas kostet nichts. Im besten Fall erhalten sie aber einen guten Stürmer.

Fehler gefunden?Jetzt melden.