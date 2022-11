Lausanne - YB 1:5 – Young Boys bangen kurz, dann vertreiben sie die bösen Geister Die Berner führen im Cupachtelfinal bei Lausanne-Sport früh 2:0 und geraten doch ins Zittern. Für Beruhigung sorgt Christian Fassnacht, der einen grossen Tag erlebt. Dominic Wuillemin

Den Lausannern bleibt nur das Nachsehen, Vincent Sierro erzielt für YB sehenswert das 4:1. Foto: Pascal Müller (Freshfocus)

Es war ein mühsamer Herbstabend in Lausanne. YB, klar favorisiert, tat sich beim Team aus der Challenge League schwer. Während der Partie dachte sich Loris Benito: «Stell dir vor, was los ist, wenn wir hier ausscheiden.»

Das war Mitte September gegen Lausanne-Ouchy in der Pontaise, nur rund einen Kilometer vom Stade de la Truilière entfernt. Die Erinnerungen an diesen schwerfälligen Auftritt scheinen am Mittwochabend im Cupachtelfinal gegen Lausanne-Sport bei den Young Boys präsent. Sie sind diesmal von Beginn an da.

Nach vier Minuten führen sie 1:0, nach elf 2:0. Donat Rrudhani und Lewin Blum erzielen die Tore. Für Letzteren, den Rechtsverteidiger aus dem eigenen Nachwuchs, ist es das erste Tor für YB. Vorbereitet hat es Fabian Rieder, sein bester Freund im Team, der mit breiter Brust auftritt. Von Nationaltrainer Murat Yakin ist er am Vormittag ins WM-Kader berufen worden – wie auch Christian Fassnacht, der in Lausanne vorerst auf der Bank sitzt. Auch Jean-Pierre Nsame reist nach Katar, er steht im Aufgebot Kameruns, in zwei Wochen erster Gruppengegner der Schweiz.

Das YB-Telegramm Infos einblenden Lausanne - YB 1:5

Stade de la Tuilière. – 7’496 Zuschauer

Tore: 4. Rrudhani 0:1. 11. Blum 0:2. 32. Custodio 1:2. 68. Fassnacht 1:3. 73. Sierro 1:4. 85. Elia 1:5.

YB: Racioppi; Blum, Amenda (46. Lustenberger), Zesiger (88. Chaiwa), Benito; Lauper (46. Niasse); Rrudhani (46. Fassnacht), Rieder, Sierro; Nsame (78. Monteiro), Elia.

Bemerkungen: YB ohne Ugrinic, Camara, von Ballmoos (verletzt), Itten, Rüegg (gesperrt).

Aber es wird doch noch ein mühsamer Herbstabend für die Young Boys. Sie müssen dem Heimteam vor rund 7’500 Zuschauern nach einer halben Stunden den Anschlusstreffer zugestehen. Lausanne ist da schon länger drückend überlegen. Das Dargebotene erinnert zuweilen an die zweite Halbzeit gegen Basel, als sich die Young Boys phasenweise kaum mehr befreien konnten.

Und so ist der zweitletzte Auftritt 2022 durchaus passend zur bisherigen Saison, in der die Young Boys teilweise ein durchzogenes Bild abgeben – trotz der guten Resultate. Auch in Lausanne stimmt am Ende das Ergebnis: 5:1 siegt der Tabellenführer der Super League und zieht in den Cupviertelfinal ein. Dieser steht Ende Februar, Anfang März an.

Laupers unglücklicher Abend

Die phasenweise fehlende Souveränität lässt sich womöglich auch mit dem Personal erklären. Bei YB beginnen nur drei Spieler, die schon drei Tage zuvor in Genf in der Startaufstellung standen. Goalie David von Ballmoos ist nach erlittener Knieprellung nicht rechtzeitig fit geworden, ihn ersetzt Anthony Racioppi. Im defensiven Mittelfeld spielt Sandro Lauper erstmals seit Anfang April von Anfang an, ihm machte eine Entzündung im Knie monatelang zu schaffen.

Lauper zieht keinen guten Abend ein. Nach einer Viertelstunde schon sieht er die Gelbe Karte. Kurz darauf kommt der Konolfinger erneut zu spät, er hat Glück, beweist Schiedsrichter Luca Cibelli Fingerspitzengefühl.

Lauper muss sich fortan zurückhalten. Sein Auftritt ist so sinnbildlich für ein Team, dem die Kontrolle über die Partie zeitweise völlig entgleitet. Lausanne presst hoch und verleitet YB so zu Fehlpässen. Racioppi steht immer wieder im Fokus. Und der YB-Goalie macht dabei nicht den sichersten Eindruck. Beim 2:1 nach gut einer halben Stunde aus spitzem Winkel ist er allerdings nicht der Schuldige. Diese Rolle wird Linksverteidiger Loris Benito zuteil, der den Ball Torschütze Oliver Custodio vor die Füsse legt.

Die Koproduktion der WM-Fahrer

Die Young Boys können sich glücklich schätzen, retten sie die Führung in die Pause. Mehrmals muss Racioppi gegen Marvin Spielmann eingreifen. Der Offensivspieler, der YB Anfang Jahr durch den Hinterausgang verliess, wirkt hoch motiviert.

YB-Trainer Raphael Wicky reagiert. Er bringt Fassnacht, Cheikh Niasse und Fabian Lustenberger für Rrudhani, Lauper und den ebenfalls nicht überzeugenden Aurèle Amenda. Es ist eine deutliche Antwort aufs Nachlassen in der ersten Halbzeit.

Es verstreicht Zeit, bis die Massnahme wirkt. Lausanne kommt besser aus der Pause. Das Team von Trainer Ludovic Magnin kann sich an den Herbstabend Mitte September erinnern, als es gegen den FCZ einen 1:2-Rückstand aufholte und in der Verlängerung dramatisch siegte.

Aber YB ist nicht der FCZ. Die individuelle Qualität sorgt für die Berner für den Unterschied. Rieder hat einen Geistesblitz, er lanciert Fassnacht mit einem langen Ball, dieser zieht in die Mitte und vollendet die Koproduktion der WM-Fahrer zum 3:1 (68. Minute). Sierro ist kurz darauf mit einem einmal mehr sehenswerten Distanzschuss erfolgreich. Und Meschack Elia erhöht kurz vor Schluss auf 5:1.

Der Herbstabend endet im Hoch. Vor allem auch für Fassnacht. Er sagt, er könne das WM-Aufgebot noch gar nicht realisieren. Er hat noch ein wenig Zeit dazu.

