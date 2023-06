Britischer Gefahrentourist verschollen – «Yo, Jungs, ich bin vom afghanischen Geheimdienst geschnappt worden» Der 23-jährige Miles Routledge besucht die Taliban und ballert mit einem Sturmgewehr, um seine Fans im Internet zu unterhalten. Kurz darauf wird er festgenommen. Seither fehlt von ihm jede Spur. Tobias Matern

Miles Routledge liebt, wie er selbst sagt, «extremen Tourismus». Foto: Facebook

Die Schönheit dieses Landes hat schon viele Menschen in ihren Bann gezogen. Durch Afghanistan rauschen reissende Flüsse, karge, steil abfallende Bergketten reihen sich kilometerweit aneinander, unterbrochen von saftigen, grünen Wiesen. Felder, auf denen der Schlafmohn gedeiht, auch das könnte Landschaftsmaler inspirieren, zumindest bevor die Pflanze in Laboren zu Rauschgift weiterverarbeitet wird. Dazu kommt eine Gastfreundschaft der afghanischen Bevölkerung, die so gar nicht zu dem Bild des Landes passt, in dem Terroristen ihr Unwesen treiben und islamistische Barfusskämpfer es mit sowjetischen oder westlichen Hightecharmeen aufnehmen.