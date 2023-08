Pause

Luzern führt zur Pause nicht unverdient mit 1:0. Das Heimteam überzeugt kämpferisch und profitiert in der 38. Minute von einem Aussetzer Jankos. Der Berner spielt einen Rückpass direkt in die Füsse von Kabak, der in der Folge vom YB-Goalie Racioppi von den Beinen geholt wird. Der Gefoulte läuft selber an – und verwandelt sicher zur 1:0-Pausenführung.