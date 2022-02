Podcast zum Schweizer Fussball – «YB wirkt nicht bereit für eine unwiderstehliche Aufholjagd» Wieso spielt Fabian Frei nicht in der FCB-Innenverteidigung? Reicht die halbe YB-Kapelle, um Zürich einzuholen? Kann GC etwas Nachhaltiges aufbauen? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Drei Runden hat es gebraucht im neuen Jahr, damit sich der FC Basel aus dem Meisterrennen verabschiedet. Und es ist recht deutlich, wo die Basler Probleme derzeit liegen: Natürlich hat der Abgang von Topskorer Arthur Cabral im Sturm eine Lücke hinterlassen. Aber gleichzeitig hat sich der FCB in der Innenverteidigung «selbst eine Baustelle eröffnet», wie es Tilman Pauls in der aktuellen Folge unseres Podcasts ausdrückt.

Beim Verfolgerduell am Sonntag bei den Young Boys ist es mit Wouter Burger ein junger Innenverteidiger, der mit seiner Gelb-Roten Karte am Anfang vom Basler Ende steht. Eine Woche zuvor war es Nasser Djiga, der mit einer unbedarften Aktion im eigenen Strafraum dem FC Sion den Elfmeter zum 3:3 schenkte.

«Es wirkt wirklich, als habe man sich da völlig unnötig selber Probleme bereitet. Indem man keinen routinierten Innenverteidiger mehr aufstellt», sagt Pauls. Und fragt sich, warum Fabian Frei nicht wie in der Vorrunde noch in der zentralen Abwehr für Stabilität sorgt: «Liegt es an Frei selber, liegt es am Trainer? Wurde von der sportlichen Führung versprochen, dass ein zusätzlicher Innenverteidiger früher zur Verfügung stehen würde, als das jetzt der Fall ist?»

Aber auch die Young Boys, die sich nach dem 3:1-Sieg über Basel letzter Konkurrent des FC Zürich nennen dürfen, wirkten am Sonntag nicht unwiderstehlich. «Trotz diesem Sieg wirkt es nicht so, als ob YB dem entrückten FCZ mit einer unwiderstehlichen Siegesserie entgegentreten könnte», stellt Moritz Marthaler fest.

Auch die Berner müssen in der Innenverteidigung basteln. Hier ist es die nicht abreissende Flut an Verletzungen, die verhindert, dass die Mannschaft gefestigt auftritt. Trainer David Wagner hat zum Jahresstart einen Angriff «mit voller Kapelle» versprochen. «Aber seit Sonntag, 16.10 Uhr, ist es offiziell nur noch die halbe Kapelle», erzählt Marthaler.

Womit die einzige offene Frage im Meisterrennen eigentlich lautet: Wie lange glaubt sich der FC Zürich selber noch, wenn er die Favoritenrolle weit von sich weist? Ausserdem reden wir im Podcast darüber, was eigentlich in Lausanne los ist. Wir fragen uns, wie nachhaltig der Aufbau bei den Grasshoppers sein kann. Und wir blicken kurz in die Challenge League.

Wann welches Thema besprochen wird

02:46 YB - FCB

23:29 FCZ - Lugano

36:13 Lausanne - GC

51:53 Luzern und St. Gallen

57:39 Challenge League und Cup

