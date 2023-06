Meister vs. Cupsieger

YB gegen Lugano, das ist auch das Duell zwischen dem besten Team der Super League und dem amtierenden Titelverteidiger im Cup. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Bernern, zumal sie im eigenen Stadion antreten dürfen: In der Meisterschaft haben sie im Wankdorf kein Spiel verloren, dabei 14 Siege und vier Unentschieden geholt.

Doch die Tessiner sind nicht zu unterschätzen: Im Jahr 2023 zeigten sie sich äusserst formstark, verloren von insgesamt 22 Pflichtspielen nur deren zwei. Die Young Boys kassierten im selben Zeitraum eine Niederlage mehr – die letzte vor Pfingsten beim 0:2 ausgerechnet in Lugano. Das Team von Raphael Wicky ist also gewarnt.

«Wir sind nicht mit einem guten Gefühl abgereist aus Lugano», sagte der YB-Trainer denn auch an der Pressekonferenz am Samstag. Endspiele seien aber ganz anders, die Spannung sei eine andere. «Ich glaube nicht, dass wir extrem an das Spiel in Lugano denken. Aber natürlich wissen wir, dass es nicht einfach mal so locker geht. Aber das weiss ich nicht erst seit dem Spiel von letzter Woche.»