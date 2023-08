YB vor entscheidenden Wochen – Von Ballmoos visiert Rückkehr an – und Seoane plant ohne Rieder Die Young Boys steuern die eminent wichtigen Wochen mit voller Belegschaft an. Darunter sind Spieler, mit denen nicht zu rechnen war. Dominic Wuillemin

Der Aufwand zahlt sich aus: Goalie David von Ballmoos dürfte bald wieder einsatzbereit sein. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Alle Spieler an Bord

Es ist eine Seltenheit, ganz besonders in einem grossen Kader, wie es YB hat: Die Berner beklagen seit einigen Tagen tatsächlich keinen einzigen verletzten Spieler mehr, alle 29 sind an Bord. Ulisses Garcia ist nach gut einmonatiger Zwangspause zurück, seinen Drive auf der linken Seite vermissten die Young Boys in der Anfangsphase der Saison schmerzlich. Auch Sandro Lauper kann wieder mittun, nachdem er sich im Cupfinal Anfang Juni gegen Lugano einen Meniskusriss zuzog. Der Mittelfeldspieler wurde vergangenes Wochenende bei der U-21-Equipe in der Promotion League eine Halbzeit lang eingesetzt.