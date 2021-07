Jankewitz stösst zu den Young Boys – YB verpflichtet grosses Schweizer Talent Der Meister holt von Southampton Alexandre Jankewitz. Der 19-jährige Mittelfeldspieler will es Kevin Mbabu und Djibril Sow gleichtun. Dominic Wuillemin

Obwohl einer der Jüngsten im Schweizer Team, überzeugte Alexandre Jankewitz (Mitte) im Frühling an der U-21-EM. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Es war bei den Young Boys bisher eine ruhige Transferphase. Namhafte Abgänge? Gab es keine. Und bei den Zuzügen stand bis Montag nur der Name von Wilfried Kanga, einem Stürmer, zweifelsohne mit Potenzial, aber auch mit einer überschaubaren Torquote.

Nun aber lassen die Young Boys aufhorchen. Sie verpflichten den Schweizer U-21-Nationalspieler Alexandre Jankewitz. Der zentrale Mittelfeldspieler kommt vom FC Southampton und hat bei YB einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2025 unterschrieben. Der Schweizer Meister dürfte für ihn eine Summe im mittleren sechsstelligen Bereich an den Club aus der Premier League überweisen – was sich noch als Schnäppchen herausstellen könnte.

Der 19-Jährige durchlief alle Junioren-Auswahlen des Schweizerischen Fussballverbands und bestritt bisher zehn Länderspiele für das U-21-Nationalteam, davon drei an der diesjährigen EM-Endrunde, als er im Team von Trainer Mauro Lustrinelli zu den auffälligsten Spielern gehörte. YB-Sportchef Christoph Spycher sagt: «Wir haben den Weg von Alexandre Jankewitz seit Jahren mit grossem Interesse verfolgt und sind froh, dass er sich nun trotz einigen anderen Angeboten für YB entschieden hat.»

Der Romand sorgt bei den Bernern für Dichtestress im Mittelfeld. Mit ihm, Michel Aebischer, Christopher Martins, Vincent Sierro, Fabian Rieder, Sandro Lauper und Esteban Petignat stehen dem neuen Trainer David Wagner auf dieser Position nun sieben Spieler für wohl meistens zwei Plätze zur Verfügung. Wobei Sandro Lauper nach der schweren Verletzung von Captain Fabian Lustenberger zumindest vorerst in der Innenverteidigung eingeplant sein dürfte. Für Petignat könnte zwecks Sammlung von Spielpraxis ein Leihtransfer angestrebt werden.

Wie Sow und Mbabu?

Der in Vevey geborene Jankewitz überzeugt mit seiner Kampfkraft, aber er ist auch ein durchaus eleganter Mittelfeldspieler, der sowohl in der Defensive als auch in der Offensive Akzente setzen kann. 2018 wechselte er für knapp zwei Millionen Euro von Servette zu Southampton, wo er meist in der zweiten Mannschaft und im Nachwuchs eingesetzt wurde. Diesen Winter kam er zweimal zu ganz kurzen Teileinsätzen in der Premier League. «Der Wechsel zu YB ist für mich genau der richtige Schritt, um mich auf hohem Niveau weiterentwickeln zu können», sagt Jankewitz.

Seine Geschichte erinnert an jene von Kevin Mbabu und Djibril Sow, die früh ins Ausland zogen, sich bei den Profis aber nicht etablieren konnten. Und dann via die Young Boys den erneuten Sprung ins Ausland sowie ins Nationalteam schafften.

Sollte es Jankewitz ihnen in den nächsten Jahren gleichtun, wäre er nicht nur ein aufsehenerregender Transfer der Young Boys gewesen, sondern auch ein sehr lohnenswerter.

