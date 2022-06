Vertrag bis 2026 – YB verpflichtet Aarau-Captain Donat Rrudhani Der FC-Aarau-Captain Donat Rrudhani spielt ab kommender Saison für die Berner Young Boys. Im Gegenzug wechselt Stürmer Shkelqim Vladi fix zu Aarau.

Donat Rrudhani spielte drei Saisons für den FC Aarau. Keystone

Der 23-jährige Mittelfeldspieler Donat Rrudhani wechselt vom FC Aarau zum BSC YB. Wie die Young Boys am Mittwoch mitteilten, hat Rrudhani einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2026 unterschrieben.

Donat Rrudhani stammt aus dem Kosovo, für dessen Nationalteam er im Sommer 2021 zweimal zum Einsatz kam. Als Jugendlicher spielte er in Frankreich bei Langres, Troyes und im elsässischen Brunstatt. Im Sommer 2017 stiess Rrudhani zum FC Timau Basel (2. Liga interregional), ein Jahr danach zu den Black Stars Basel.

Im August 2019 wurde Donat Rrudhani vom FC Aarau unter Vertrag genommen. In den letzten drei Saisons bestritt er für die Aargauer 105 Pflichtspiele, dabei erzielte er 21 Treffer und lieferte 26 Torvorlagen. Trotz seines jungen Alters gehörte er in Aarau zu den Teamleadern, in der abgelaufenen Saison trug Rrudhani die Captainbinde.

Shkelqim Vladi fix zum FC Aarau

Im Gegenzug übernimmt der FC Aarau Stürmer Shkelqim Vladi fix. Er unterschrieb einen Dreijahresvertrag.

Vladi war seit der U15 beim BSC Young Boys, ehe er im letzten Sommer leihweise zu Yverdon wechselte. Im Winter zog der Angreifer weiter zum FC Aarau, wo er die Verantwortlichen mit seinen Leistungen zu überzeugen wusste.

pd/msc

Fehler gefunden?Jetzt melden.