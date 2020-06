Für Abo-Besitzer – YB verlost Corona-Plätze 600 Personen haben nach Abzug von Betreuern, Angehörigen und Offiziellen im Stadion Platz. Diese Tickets werden verlost.

Da wars noch ein Geisterspiel: YB gegen den FCZ am 19. Juni. Bild: Raphael Moser

Wer darf wieder ins Stadion? Nach dem der Bundesrat Veranstaltungen bis 1000 Personen erlaubt hat, müssen die Schweizer Fussballclubs nicht mehr in ganz leeren Stadien spielen. Nach Abzug der durch offizielle Funktionen, Angehörige und Medienvertreter belegten Plätze, bleiben für die Heimspiele der Young Boys noch 600 Zuschauerplätze frei.

Diese will der Club nun unter seinen Saisonabonnenten verlosen, wie er am Dienstag auf seiner Webseite schreibt. Gewinner erhalten zwei Tickets für den Sektor C. Die Begleitung muss allerdings ebenfalls im Besitz eines Abonnements sein.

( zec/pd )