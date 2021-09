Schweizer Cup – YB übt sich im grossen Spagat Nach Manchester United warten Amateure: Am Sonntag (16 Uhr) spielt YB Cup bei Iliria in Solothurn. Moritz Marthaler

Auch beim Cupspiel vor einem Monat in Littau sorgte YB (rechts Miralem Sulejmani) beim Amateurclub für viel Aufhebens und war die Champions League im Hinterkopf – die Young Boys entledigten sich der Pflicht damals mit einem 4:1-Erfolg. Foto: Philipp Schmidli (Keystone)

Es ist der wohl grösstmögliche Balanceakt für einen Schweizer Super-League-Verein: Am Dienstag Champions League, am Sonntag Schweizer Cup bei den Amateurfussballern. Die Young Boys üben sich diese Woche vor allem an einer mentalen Herausforderung, sie müssen sich nach dem berauschenden 2:1 gegen Manchester United auf die Pflichtaufgabe beim Zweitligisten FC Iliria in Solothurn fokussieren.

Bereits in der ersten Cuprunde beim FC Littau vor den Playoff-Spielen gegen Ferencváros Budapest schwang die Champions League mindestens im Hintergrund mit, beim 4:1-Sieg entledigte sich YB damals der Pflicht, ohne wirklich zu überzeugen. Sportchef Christoph Spycher zeigte sich hinterher enttäuscht darüber, dass einige Ergänzungsspieler ihre Chance nicht richtig genutzt hatten.