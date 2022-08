Der Gegner

KuPS ist Tabellenführer in der Veikkausliiga, letzte Saison wurde der Club Zweiter. Mit Paulo Ricardo (Sion) und neu Musah Nuhu (St. Gallen) stehen zwei Spieler mit Schweizer Vergangenheit im Kader. Weil KuPS’ Stadioninfrastruktur nicht genügt, wird das Heimspiel in Turku an der Südwestküste Finnlands ausgetragen. Die Finnen reisten von Kuopio mit dem Bus an, sie benötigten für die rund fünfhundert Kilometer sieben Stunden. Und damit länger als die Young Boys, die am Mittwochvormittag aus Belp einflogen. (dwu)