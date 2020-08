Qualifikation für die Champions League – YB trifft auf Klaksvik Die Young Boys bestreiten am Mittwoch die 2. Qualifikationsrunde zur Champions League gegen Klaksvík. Entschieden hat das die Uefa – und Corona. Marco Oppliger

Eines vorneweg: Die Young Boys wissen nun endlich, gegen wen sie am Mittwochabend in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League antreten werden: Es ist KÍ Klaksvík. Das erfuhren die Berner rund 50 Stunden vor Matchbeginn. Fussball in Corona-Zeiten ist kompliziert geworden. Denn Klaksvík hat sich nicht auf dem Rasen des Við-Djúpumýrar-Stadions für die zweite Runde qualifiziert. Der Entscheid wurde am Sitz der Uefa, in Nyon, gefällt.

Eine Erklärung für dieses Urteil blieb der europäische Fussballverband bisher schuldig. Deshalb kann man nur darüber rätseln, weshalb er sich so lange Zeit dafür liess. Denn: Handlungsbedarf herrschte spätestens seit Freitag. Damals wurde das Erstrunden-Spiel zwischen Klaksvík und Slovan Bratislava zum zweiten Mal nicht angepfiffen. Dies, weil ein Spieler der Slowaken an zwei aufeinanderfolgenden Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Es handelte sich um einen Spieler der zweiten Garde, die eiligst aufgeboten werden musste, weil ein Mitglied des Slovan-Trainerstabs bei der Einreise auf die Färöer am letzten Montag positiv getestet worden war und sich danach das ganze Team in Quarantäne begeben musste.

Am Montagmorgen dann – nach wie vor stand kein Urteil fest – ging Slovan in die Offensive. Alle Mitglieder der ersten Gruppe seien nach ihrer Rückkehr in die Slowakei getestet worden und sämtliche Testresultate negativ ausgefallen, berichtete der Club. Und er machte den Behörden auf den Färöern in derselben Mitteilung schwere Vorwürfe: Slovan sei absichtlich daran gehindert worden, zum Spiel anzutreten. Die Slowaken schickten die negativen Testergebnisse am Montag umgehend an die Uefa, in der Hoffnung, die drohende Forfait-Niederlage noch abzuwenden – vergebens.