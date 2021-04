Kampf um Berner Allmend – YB spaltet die SP-Sektionen Die SP Bern Ost will verhindern, dass die Young Boys auf der Allmend zusätzliche Trainingsplätze bekommen – und stellt sich damit gegen die eigene Stadtratsfraktion. Martin Erdmann

Wie viel Platz darf YB auf der Allmend einnehmen? Diese Frage gibt in Bern seit Jahren zu reden. Foto: Franziska Rothenbühler

Für die Young Boys ist es einfacher, vier Meistertitel in Folge zu gewinnen, als zusätzliche Trainingsplätze auf der Allmend zu erhalten. Ein Umstand, der zeigt, wie hart umkämpft die Wiesenflächen am Berner Stadtrand sind. Dieser Kampf spitzt sich nun zu. Am Dienstagmorgen verschickte die SP Bern Ost eine Mitteilung mit radikalem Inhalt. «Wir sind klar der Meinung, dass keine neuen Fussballfelder – weder auf der Grossen noch der Kleinen Allmend – gebaut werden dürfen», heisst es darin.

Der Zeitpunkt für dieses Vorpreschen ist kein Zufall. Denn nächste Woche behandelt der Stadtrat einen Vorstoss, der für die Zukunft der Allmend wegweisend ist. Die Forderung: Der Gemeinderat solle den Bau von bis zu vier Fussballfeldern auf der Grossen Allmend prüfen. Pikantes Detail: Das Postulat wurde auch von der SP unterzeichnet. Die SP Bern Ost stellt sich also gegen die eigene Stadtratsfraktion und fordert die Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat gar dazu auf, eine Kehrtwende einzulegen und den Vorstoss abzulehnen.