Die Einzelkritik – YB-Noten: Wenn der Jüngste der Beste ist Beim 3:1 gegen Sion führt kein Weg an Fabian Rieder vorbei, und Anthony Racioppi verdient sich endlich einmal eine gute Note. Thomas Schifferle

Der Rückkehrer setzt den Schlusspunkt: Meschack Elia (5. von links) drückt den Ball zum 3:1 über die Torlinie. Foto: Manuel Lopez (Keystone)

Anthony Racioppi – Note 5

Seit er im Tor steht, und das ist seit der Rückrunde der Fall, ist ihm einiges nicht gelungen. Bei den drei Gegentore in St. Gallen sieht er unglücklich bis schlecht aus, das erste Gegentor gegen GC ist absolut vermeidbar. Und jetzt kommt dieser Match gegen Sion, und Racioppi ist bereit. Wie er Sio vor der Pause stoppt, ist stark und so etwas wie eine Trainingsparade, weil der Walliser im Abseits gestanden hat. Dafür zählt, was er in der 86. Minute leistet: Bravourös hält er den Schuss von Stojilkovic. Es wäre das 2:2 gewesen.