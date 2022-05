Die Einzelkritik – YB-Noten: Vier Fäuste und kein Hallelujah Beim 3:0 gegen GC tut sich bei YB ein Rückkehrer hervor – und zwei Goalies sind im Spiel. Moritz Marthaler

Der falsche Sulejmani: YB-Flügel Christian Fassnacht zollt nach seinem 1:0 gegen GC dem Vorlagengeber Respekt. Foto: Claudio De Capitani (freshfocus)

David von Ballmoos – Note 4,5

Fügt sich in der von YB-Offensive geprägten Startphase mit einem nicht wirklich stilsicheren, dafür erfolgreichen Risiko-Dribbling gegen Kawabe in Spiel ein. Wenig später klärt er weit draussen per Kopf und räumt dabei etwas ungestüm den Zürcher Jeong ab – ohne Folgen für beide. Nach der Pause wird er noch von Morandi geprüft, besteht – und macht dann Faivre Platz.

Quentin Maceiras – Note 4