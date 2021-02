Die Einzelkritik – YB-Noten: Siebatcheu wird immer effizienter Beim 1:0-Mini-Sieg gegen Lausanne verrichtet YB Dienst nach Vorschrift. Stürmer Siebatcheu trifft schon wieder, Flügel Sulejmani zeigt bei Minustemperaturen viel Erwärmendes. Moritz Marthaler

Braucht kaum Chancen: Jordan Siebatcheu (Nummer 17) trifft mit seiner einzigen echten Möglichkeit zum 1:0 für YB gegen Lausanne. Bild: Keystone (Peter Schneider)

David von Ballmoos – 5

Ist im Vergleich zum Spiel am Sonntag gefordert – und klärt alleine in der ersten Halbzeit drei gute Lausanner Möglichkeiten. In der Schlussphase wird es kaum mehr brenzlig für von Ballmoos, obwohl die eine oder andere Flanke in den Strafraum fliegt.

Silvan Hefti – 4,5

Rückt nach zwei verletzungsbedingten Absenzen wieder ins Team und startet mit ein wenig Mühe. Leitet aber mit seinem Zuspiel das 1:0 durch Siebatcheu ein – und ist dann im zweiten Durchgang ein offensiver Aktivposten.

Mohamed Camara – 4,5