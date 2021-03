Die Einzelkritik – YB-Noten: Ngamaleus Gala, Maceiras Offensivdrang Mit dem 4:0 gegen den FC Zürich zeigen die Young Boys, dass sie trotz der jüngsten Resultatbaisse das Mass aller Dinge bleiben. Etliche Berner überzeugen. Marco Keller

Verteidiger Quentin Maceiras gibt mit seiner Angriffslust die Richtung bekannt: Gegen den FC Zürich gings für die Young Boys grossmehrheitlich vorwärts. Foto: Anthony Anex (Keystone)

David von Ballmoos – 4,5

Der Goalie lenkt bei seiner Rückkehr nach Verletzungspause kurz nach Spielbeginn einen frechen Versuch von Benjamin Kololli aus dem Anspielkreis über die Latte. Verbringt danach einen ruhigen Nachmittag.

Silvan Hefti – 4,5

Kann sich auf der rechten Seite regelmässig in die Angriffe einschalten, und schlägt einige gute Flanken. Verzieht aus guter Position weit, und verpasst so die mögliche Führung. Eine halbe Note gibts zusätzlich, weil er als einziger Berner der Kälte in einem Kurzarmshirt trotzt.

