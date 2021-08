Die Einzelkritik – YB-Noten: Ngamaleu und die immer gleiche Frage Der Flügel zählt beim 0:0 gegen GC zu den auffälligsten YB-Spielern. Aber er zeigt eine altbekannte Schwäche. Dominic Wuillemin

YB-Offensivspieler Nicolas Ngamaleu hat keine Mühe, seine Gegner zu düpieren. Wäre er nur effizienter. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Guillaume Faivre – Note 4,5

Ersetzt im Tor David von Ballmoos, der sich gegen Slovan beim Treffer zum 1:3 leicht verletzte. Faivre erhält kaum Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Er muss gegen die harmlosen Zürcher keinen einzigen Schuss parieren, aber einmal muss er Glück in Anspruch nehmen, als der eingewechselte Gjorgjev in der Schlussphase die Latte trifft. So bleibt der Routinier ohne Gegentor.

Silvan Hefti – Note 4,5

Läuft und läuft und läuft die rechte Seite entlang; Hefti ist gegen den defensiv ausgerichteten Aufsteiger eher Flügel als Verteidiger. Geht kurz vor der Pause in den Abschluss, spielt dann Ngamaleu frei, der den Ball nicht kontrollieren kann. Und legt in der Schlussphase für Sulejmani auf, der an Moreira scheitert.