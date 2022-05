Die Einzelkritik – YB-Noten: Lustenberger als Sinnbild der Saison Wieder eine Niederlage, wieder ein Verletzter: Das 1:3 in Lugano hat sehr viel Symbolcharakter. Fabian Sangines

Die nächste Enttäuschung: Fabian Lustenberger und die Young Boys müssen die nächste Niederlage verkraften. Foto: Urs Lindt (freshfocus)

David von Ballmoos – Note 4

Erlebt mal wieder einen undankbaren Abend. Er wird wenig geprüft, was aber an Arbeit auf ihn zukommt, erledigt er relativ sicher. Meistens. Bei Mohamed Amouras strammem Schuss ist er chancenlos, beim zweiten Treffers des Algeriers ist er etwas gar früh am Boden.

Quentin Maceiras – Note 3,5