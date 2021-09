Die Einzelkritik – YB-Noten: Lücken nach dem Turbo-Start Das 2:1 gegen St. Gallen fusst auf viel Berner Kampfkraft – «Joker» Felix Mambimbi überzeugt. Moritz Marthaler

Chance genutzt: Felix Mambimbi erzielt sein erstes Ligator. Foto: Urs Lindt (freshfocus)

David von Ballmoos – Note 4

In der ersten Halbzeit muss er zweimal eingreifen, ernsthaft geprüft wird er dabei nie. Muss sich einmal behandeln lassen, Ersatzgoalie Faivre läuft sich schon warm, aber von Ballmoos spielt weiter. Beim Gegentor wird er buchstäblich auf dem falschen Fuss erwischt. Und als es in der Schlussphase darum geht, den Sieg gegen aufsässige St. Galler zu verteidigen, ist von Ballmoos auf dem Posten: Duahs Versuch pariert er in der nahen Ecke.

Silvan Hefti – Note 4

Ist in der aktuellen Berner Hochphase einer der Dauerbrenner, auch gegen seinen früheren Verein darf der Ostschweizer von Beginn weg spielen. Stürmt mit nach vorn in der mitreissenden Startphase, kommt aus spitzem Winkel zum Abschluss. In der schwächsten YB-Zeit nach dem 2:0 tun sich auch auf seiner Seite Lücken auf.