Die Einzelkritik – YB-Noten: Ein Quartett als Berner Trumpf in Budapest Die Young Boys überzeugen bei Ferencváros mit ihrem Teamspirit. Aus dem starken Kollektiv ragen vier Spieler heraus. Marco Oppliger

Einer der Besten an einem denkwürdigen Abend: Nicolas Ngamaleu ist ein stetiger Unruheherd im Hexenkessel von Budapest. Foto: Thomas Hodel (Keystone)

David von Ballmoos – Note 4,5

Der Keeper kehrt nach überstandener Muskelverletzung im Oberschenkel zurück und ist gleich mittendrin im Geschehen. Vor dem 1:1 lenkt er den Flankenball von Mmaee zur Mitte, wo Wingo unbedrängt einschieben kann – ein unglücklicher Start für den Goalie. Er ist danach ein sicherer, wenn auch nicht arg beschäftigter Rückhalt. Beim zweiten Gegentor ist er machtlos.

Quentin Maceiras – Note 5,5

Der Walliser kommt wegen der Rot-Sperre Silvan Heftis von Beginn an auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz. Und: Er ist weit mehr als nur der Ersatz. Maceiras agiert mutig und energisch, er schaltet sich immer wieder in die Offensive ein. So wie in der 23. Minute, als er nach einem Rush den Ball mit dem Vollspann an den Aussenpfosten setzt, sowie in der 63. Minute, als er Ngamaleu vor dessen Pfostentreffer lanciert.