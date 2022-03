Die Einzelkritik – YB-Noten: Diesmal passts weder vorne noch hinten Die Young Boys lassen beim 2:2 gegen Luzern viele Chancen liegen – und offenbaren zum wiederholten Mal eine defensive Anfälligkeit. Moritz Marthaler

Seit Wochen einer der spärlichen Lichtblicke bei YB: Der Aussenverteidiger Lewin Blum. Foto: Anthony Anex (Keystone)

David von Ballmoos – Note 5

Kommt nach seiner Verletzung zum Heimdebüt und ist nach dem starken YB-Start gleich mehrfach gefordert: Erst klärt er riskant und ausserhalb des Strafraums per Kopf, dann entschärft er Cumics Distanzschuss, bevor er die bis dahin beste Luzerner Chance von Kvasina vereitelt. Vor der Pause ist er beim Gegentor machtlos, weil ihm durch Zesiger auch die Sicht verdeckt ist. Dann passiert kaum mehr was in seinem Strafraum – bis von Ballmoos schliesslich Drägers Geschoss passieren lassen muss.