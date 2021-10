Die Einzelkritik – YB-Noten: Der Traum eines jeden Trainers Beim 6:0 in Genf bereitet Felix Mambimbi als Einwechselspieler für YB drei Treffer vor. Und verdient sich wie ein Teamkollege die Höchstnote. Dominic Wuillemin

Nicht zu stoppen: Felix Mambimbi bereitet nach seiner Einwechslung drei Tore vor. Claudio De Capitani/Freshfocus

David von Ballmoos – Note 4,5

Es ist für den YB-Goalie wie so oft: Er wird kaum gefordert, muss bei den wenigen Offensivszenen des Gegners aber hellwach sein. So in der 21. Minute, als er einen Flachschuss von Schalk mit den Füssen pariert. Es bleibt der einzige Schuss der Genfer aufs Tor. Von Ballmoos bleibt in der Meisterschaft zum zweiten Mal ohne Gegentreffer.

Quentin Maceiras – Note 5

Darf erstmals seit seiner Gelb-Roten Karte in Basel Ende August in der Liga wieder beginnen. Erst ist der Rechtsverteidiger nicht so aktiv, einmal flankt er auf Kanga, der freistehend mit dem Kopf verfehlt. Als YB dann aber in der zweiten Halbzeit in Überzahl agieren kann, ist Maceiras einer der Antreiber. Er steht am Ursprung des 3:0 und hat etliche weitere gute Offensivszenen. Mit seinem Gegenspieler Imeri aber bekundet er Mühe.