Die Einzelkritik – YB-Noten: Der Jüngste zeigt, wie es geht Fabian Rieder ist beim 2:2 in Luzern ein Pluspunkt im Spiel der Young Boys. Bei Miralem Sulejmani stellt sich die Frage, ob er noch den Unterschied machen kann. Dominic Wuillemin

19-jährig und doch schon enorm abgeklärt: Fabian Rieder weiss im YB-Mittelfeld zu überzeugen. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

David von Ballmoos – 4,5

Wird nach 23 Minuten mit dem ersten Schuss aufs Tor durch Ugrinic bezwungen; den Goalie trifft aber keine Schuld. Bleibt kaum beschäftigt und erlebt einen unbefriedigenden Nachmittag. Denn aus dem zweiten und letzten Torschuss der Luzerner resultiert das 2:2. Von Ballmoos ist auch diesmal machtlos.

Quentin Maceiras – 4

Rückt für Silvan Hefti auf die Position des Rechtsverteidigers und ist damit einer von sieben Neuen im Vergleich zum Spiel in Leverkusen. Geht früh in den Abschluss, doch sein Schuss wird geblockt. Maceiras ist vor allem in der zweiten Halbzeit oft in der Offensive anzutreffen, er braucht aber manchmal auch zu lange für ein Abspiel. Zum Ärger von Trainer Gerardo Seoane.