Die Einzelkritik – YB-Noten: Der eine bestechend, der andere bemitleidenswert Beim 1:1 gegen Luzern überzeugen die Young Boys trotz Unterzahl offensiv – und lassen nur die Effizienz vermissen. Moritz Marthaler , Fabian Sangines

Er will gar nicht mehr hinsehen: Christopher Martins erhält von Schiedsrichter Horisberger die Rote Karte gezeigt. Foto: Thomas Hodel (Keystone)

David von Ballmoos – Note 4

Der Abend für ihn muss frustrierend gewesen sein. Die meiste Zeit steht der YB-Goalie alleine in der Kälte, hat kaum Arbeit – und wird dennoch bezwungen. Seinen ersten und einzigen Schuss hält er tief in der 2. Halbzeit. Bei einem Corner in der Nachspielzeit versucht er immerhin in der Offensive mitzuhelfen, ohne Erfolg. Glück hat von Ballmoos einzig in der 80. Minute, als sein misslungener Ausflug und das darauffolgende Foul nur mit einer Gelben Karte bestraft wird.